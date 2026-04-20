Bu Bir Prova Değil “Le Réel” oyunu 25 Nisan’da Arter’de

Yusuf Onur Aydın’ın yazıp yönettiği Bu Bir Prova Değil “Le Réel” oyunu, yanmış bir tekstil atölyesinden yükselen seslerin izini süren bir tiyatro ekibinin hikâyesini, kurmacayla gerçeği harmanlayarak sahneye taşıyor.

Selen Uçer, Münir Can Cindoruk, Elif Nur Kerkük, Selin Hasar ve Yaren Özkoca’nın aynı sahneyi paylaştığı oyun bu seslerin izini sürerken kadınların yaşamlarını, göçü, kentleşmeyi ve toplumsal travmaları iç içe geçiriyor.

Tiyatro Watt yapımı oyun, 25 Nisan’da Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek.

Yanmış bir tekstil atölyesinin geçmişte kalan sesi, bir tiyatro ekibinin kulağına kadar geliyor. Sesler seslere, gerçekler kurmacaya, kadınlar kadınlara karışıyor. Birbirlerini ve hiç görülmemiş olanları görüp, tanık oluyorlar. Her şey bu denli birbirine dokunurken artık biliyorlar ki Bu Bir Prova Değil, bu bir gerçek. Peki gerçek, gerçekten temsil edilebilir mi?

