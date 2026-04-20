ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 10:14 20 Nisan 2026 10:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 10:14 20 Nisan 2026 10:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Bu Bir Prova Değil “Le Réel” oyunu 25 Nisan’da Arter’de

Selen Uçer, Münir Can Cindoruk, Elif Nur Kerkük, Selin Hasar ve Yaren Özkoca'nın aynı sahneyi paylaştığı oyunda kadınların yaşamları, göç, kentleşme ve toplumsal travmalar iç içe geçiyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Oyundan bir sahne, (Fotoğraf: Arter)

Yusuf Onur Aydın’ın yazıp yönettiği Bu Bir Prova Değil “Le Réel” oyunu, yanmış bir tekstil atölyesinden yükselen seslerin izini süren bir tiyatro ekibinin hikâyesini, kurmacayla gerçeği harmanlayarak sahneye taşıyor.

Selen Uçer, Münir Can Cindoruk, Elif Nur Kerkük, Selin Hasar ve Yaren Özkoca’nın aynı sahneyi paylaştığı oyun bu seslerin izini sürerken kadınların yaşamlarını, göçü, kentleşmeyi ve toplumsal travmaları iç içe geçiriyor.

Tiyatro Watt yapımı oyun, 25 Nisan’da Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek.

Yanmış bir tekstil atölyesinin geçmişte kalan sesi, bir tiyatro ekibinin kulağına kadar geliyor. Sesler seslere, gerçekler kurmacaya, kadınlar kadınlara karışıyor. Birbirlerini ve hiç görülmemiş olanları görüp, tanık oluyorlar. Her şey bu denli birbirine dokunurken artık biliyorlar ki Bu Bir Prova Değil, bu bir gerçek. Peki gerçek, gerçekten temsil edilebilir mi?

Oyunun biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Biletix’ten ya da Mobilet’ten temin edilebilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin detaylı bilgiye bu adresten erişilebilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Bu Bir Prova Değil “Le Réel” arter selen uçer Yusuf Onur Aydın tiyatro etkinlik rehberi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git