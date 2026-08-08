Bilgesu Erenus Nakkaştepe'de toprağa verildi

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, 83 yaşında aramızdan ayrılan Erenus için ilk uğurlama töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, sanatçılar, tiyatro emekçileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

Tören, Bilgesu Erenus'un yaşamı ve çalışmalarını anlatan kısa bir video gösterimiyle başladı.

İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, konuşmasında Erenus'un "yalnızca üretken bir sanatçı değil, toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk üstlenen cesur bir aydın" olduğunu vurguladı. Erenus'un eserlerinin yeni kuşaklarla buluşmaya devam ettiğini belirten İşsever, özellikle 5 yıldır kapalı gişe sahnelenen Yaftalı Tabut oyununun sanatçının kalıcı mirasının önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Oğlu Ali Erenus ise annesini yaşamı boyunca ezilenlerin, emekçilerin ve hak arayanların yanında duran bir aydın olarak anlattı. Bilgesu Erenus'un hiçbir zaman kişisel çıkar uğruna ilkelerinden ödün vermediğini belirten Ali Erenus, sanatçının yalnızca eserleriyle değil, yaşamı ve duruşuyla da çok sayıda insana ilham verdiğini dile getirdi.

Toplumun aydınlarına onlar yaşarken sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Erenus, annesine "Bana sesi, sözü ve insanların ruhuna giden yolu aydınlatan ışığı verdin" sözleriyle veda etti.

Toplumcu sanat dünyasında iz bıraktı

1943'te Bilecik'te doğan Bilgesu Erenus, tiyatro, sinema ve müzik alanlarında uzun yıllar çalıştı ve eser verdi. Eserlerinde ağırlıklı olarak emek ve emekçiler, toplumsal eşitsizlikler, kadınların yaşamı ve demokrasi mücadelesini ele aldı. Özellikle Yaftalı Tabut, Misafir ve çeşitli senaryo çalışmalarıyla toplumcu sanat geleneğinin ilgi çeken şahsiyetleri arasında yer aldı.

Şair Müştak Erenus’un eşi ve müzisyen Ali Erenus’un annesi olan Bilgesu Erenus, Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra, bir süre hukuk fakültesinde ve konservatuvarda eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

1965-1973 arasında TRT'de çalışan Erenus, tiyatro, roman ve öyküleriyle tanındı.

Toplumsal meseleleri, emek, göç, kadın ve insan haklarını sahneye taşıyan Erenus'un oyunları, Türkiye dışında da çeşitli tiyatrolarda sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.

Kaleme aldığı oyunlar Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklar tarafından sahnelendi. Yaftalı Tabut, Misafir, El Kapısı, Ortak, Kelaynaklar, Güneyli Bayan ve Acılar Şenliği en bilinen yapıtları arasındaydı. Halide, Böyle Bir Dünya, Göz, Gece ve Kırmızı Karaağaç da Erenus'un ilgi gören kitapları arasındaydı.



Erenus, toplumsal etkinliklerde yaptığı konuşmaların yanı sıra, gitarı eşliğinde seslendiği şarkılarla da toplumsal muhalefetin ön saflarında yer aldı.

(AEK)