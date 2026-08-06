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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 11:21 6 Ağustos 2026 11:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 11:31 6 Ağustos 2026 11:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Beykent Üniversitesi çalışanları için çağrı: “İşten çıkarılanların haklarını ödeyin”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul Beykent Üniversitesi’nin tanıtım günleri öncesinde çağrı merkezi çalışanlarını işten çıkardığını, boşalan işlerin ise araştırma görevlilerine verildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beykent Üniversitesi çalışanları için çağrı: “İşten çıkarılanların haklarını ödeyin”
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi, İstanbul Beykent Üniversitesi’ndeki çalışma koşullarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Sendika, üyelerinden ve üniversite çalışanlarından edindiği bilgilere dayanarak, tanıtım günlerinin hemen öncesinde çağrı merkezinde çalışan emekçilerin işten çıkarıldığını öne sürdü.

Açıklamaya göre, işten çıkarmaların ardından çağrı merkezinde yürütülen bazı işler akademik personele devredildi. Araştırma görevlilerine aday öğrenci listeleri verildiği; çalışanlardan telefonla arama yapmalarının ve form doldurmalarının istendiği belirtildi.

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“Boşalan iş başka bir grubun sırtına yükleniyor”

Sendika, çağrı merkezi çalışanlarının işten çıkarılmasıyla araştırma görevlilerine ek görevler verilmesinin aynı çalışma politikasının parçası olduğunu belirtti:

“Bir işçi kadrosu maliyet kalemi sayılarak tasfiye edilmekte, boşalan iş bir başka grubun sırtına ücretsiz yüklenmektedir.”

Üniversite yönetiminin bazı işten çıkarmalarda “araştırma görevlisine ihtiyaç kalmadığı” gerekçesini kullandığını savunan sendika, buna karşın idari işler söz konusu olduğunda araştırma görevlilerinden yararlanıldığını ifade etti.

Sendika, yaşananları bir “yönetim hatası” değil, tercih edilen bir çalışma rejimi olarak nitelendirdi.

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Üniversite adaylarına çağrı

Açıklamada, tercih dönemindeki öğrenciler ve ailelerine de seslenildi:

“Bir üniversitenin niteliği, tanıttığı binalarda değil, çalışanına tanıdığı güvencede görülür.”

Sendika, İstanbul Beykent Üniversitesi yönetiminden işten çıkarılan çağrı merkezi çalışanlarının bütün haklarının ödenmesini, öğretim elemanlarının görev tanımları dışında çalıştırılmamasını ve çalışanlar üzerindeki işten çıkarma baskısına son verilmesini istedi.

Açıklama, “Emek maliyet değildir, akademisyen satış personeli değildir, üniversite ticarethane değildir” sözleriyle sona erdi.

İstanbul Beykent Üniversitesi yönetimi, sendikanın iddialarına ilişkin henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası özel üniversiteler beykent üniversitesi
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