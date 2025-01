Bernie Sanders: "Törende Trump'ın arkasında dikilen üç kişinin serveti kasımdan bu yana 233 milyar dolar arttı"

Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, Trump'ın yemin törenindeki konuşmasının ve törende oluşan manzaranın ortaya çıkardığı yeni iktidarın öncelikleri ile halkın ihtiyaçları arasındaki uçurumu sosyal medya hesabından yayımladığı bir konuşmayla yerden yere vurdu.

I attended Trump’s inauguration yesterday.



Here are my thoughts: pic.twitter.com/7ZIsTdF5Ui — Bernie Sanders (@SenSanders) January 21, 2025

Sanders, Trump ile multimilyarderler arasındaki sıkı fıkı ilişkilerin törene yansımasını eleştirirken ABD'deki iktidarın sınıf karakterini de çırılçıplak ortaya koydu:

Trump'ın arkasındaki üç kişi... Trump'ın çok zenginler ile diğer herkes arasındaki büyüyen uçurum hakkında söyleyecek hiçbir şeyi, tek bir kelimesi bile yoktu. Ve belki, sadece belki, bunun nedeni, o üç kişinin, ülkemizin en zengin üç insanının, açılışında olduğu gibi hemen arkalarında oturuyor olmasıdır. Ve şunu da eklemeliyim ki, bu üç kişi, eğer inanabilirseniz, ve bu gerçekten inanılmaz, servetlerinin Kasım seçimlerinden bu yana 233 milyar dolardan fazla arttığını gördü. Bu nasıl? En zengin üç kişi için servette 233 milyar dolarlık artış. Yemin töreninde Donald Trump'ın hemen arkasında oturmalarına şaşmamalı, daha mutlu olamazlardı.

Sanders'in konuşmasının tamamı aşağıda

***

"Trump'ın dedikleri değil demedikleri her şeyi anlatıyor"

Dün Trump'ın yemin törenindeydim ve söylemeye gerek yok, söylediklerinin çoğuna katılmıyorum. Ama beni gerçekten etkileyen şey, ne söylediği değil, ki bu söylemi göz önüne alındığında şaşırtıcı değildi, ama ne söylemediğiydi.

Basit gerçek şu ki, Donald Trump büyük bir konuşma yaptı, ikinci başkanlığının ilk konuşması ve bu ülkenin emekçi ailelerinin karşı karşıya olduğu hemen hemen her önemli sorunu görmezden geldi. Bu ne kadar çılgınca!

Pahalı ilaçlardan tek kelime yok

Sağlık sistemimiz bozuk, işlevsiz ve çılgınca pahalı. Trump'tan sağlık krizini nasıl ele alacağına dair tek bir kelime yok. Reçeteli ilaçlar için dünyanın en yüksek fiyatlarını ödüyoruz, bazen diğer ülkelerdeki insanlardan on kat daha fazla. Ve her dört Amerikalıdan biri, doktorlarının yazdığı reçeteleri karşılayamıyor. Reçeteli ilaçların yüksek maliyeti hakkındaki konuşmasında tek bir kelime yok.

Konut sorunundan tek kelime yok

Evsiz 800 bin Amerikalı var ve milyonlarca insan sınırlı gelirlerinin yüzde 50 veya 60'ını konut için ödüyor. Amerika'da büyük bir konut krizi yaşıyoruz. Bunu herkes biliyor. Ve açılış konuşmasında Trump buna tek bir kelime bile ayırmadı.

Çok zenginler ile geri kalan herkes arasındaki büyük uçurumdan tek kelime yok

Bugün Amerika'da hiç olmadığı kadar fazla gelir ve servet eşitsizliği var. Amerika'daki en zengin üç kişi şu anda toplumumuzun alt yarısından daha fazla servete sahip. Ancak Trump'ın çok zenginler ile diğer herkes arasındaki büyüyen uçurum hakkında söyleyecek hiçbir şeyi, tek bir kelimesi bile yoktu. Ve belki, sadece belki, bunun nedeni, o üç kişinin, ülkemizin en zengin üç insanının, açılışında olduğu gibi hemen arkalarında oturuyor olmasıdır. Ve şunu da eklemeliyim ki, bu üç kişi, eğer inanabilirseniz, ve bu gerçekten inanılmaz, servetlerinin kasım seçimlerinden bu yana 233 milyar dolardan fazla arttığını gördü. Bu nasıl? En zengin üç kişi için servette 233 milyar dolarlık artış. Yemin töreninde Donald Trump'ın hemen arkasında oturmalarına şaşmamalı, daha mutlu olamazlardı.

İklim krizinden tek kelime yok

Açılışı sırasında Trump'ın konuşmasında, iklim değişikliğinin gezegensel krizini nasıl ele alacağımız konusunda söyleyecek tek bir kelimesi yoktu. Son 10 yıl, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllar oldu ve Los Angeles'tan Hindistan'a, Avrupa'dan Kuzey Carolina'ya kadar tüm dünyada aşırı hava koşulları ve doğal afetler yaşanıyor. Trump'tan iklim değişikliği hakkında tek bir kelime bile yok, tabii ki bu korkunç durumu petrol kuyuları kazarak daha da kötüleştirmek niyetinde olduğunu açıkça belirtmek dışında. Tek kelimeyle harika.

Sağlık hizmeti bir insan hakkı

Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, işimiz sadece Donald Trump'ın yaptığı her saçma açıklamaya cevap vermek değil. Bizim işimiz, ülkemizin çalışan aileleri için önemli olan ve aslında Amerikan halkı tarafından geniş çapta desteklenen konulara odaklanmaktır. Bunlardan sadece birkaçına değineyim. Evet, evet, sağlık hizmetleri bir insan hakkıdır ve Medicare for All tek ödemeli programımız aracılığıyla tüm insanlara sağlık hizmetini garanti altına almak için diğer tüm büyük ülkelere katılmalıyız. Sağlık hizmeti bir insan hakkı. Evet, Büyük İlaç Şirketlerinin açgözlülüğüne karşı koymalı ve bu ülkedeki reçeteli ilaçların maliyetini önemli ölçüde düşürmeliyiz.

Talepler: Konut, eğitim, iklim krizi, asgari ücret, oligarşik rejim, vergi adaleti, sendikal haklar

Evet, milyonlarca adet uygun fiyatlı konut ve düşük gelirli konut inşa etmeliyiz.



Evet, devlet kolejlerini ve üniversiteleri harçsız hale getirerek tüm gençlerimizin yüksek öğrenim görme yeteneğine sahip olduğundan emin olmalıyız.



Evet, karbon emisyonlarını azaltarak ve enerji sistemimizi fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerjiye dönüştürerek iklim değişikliğiyle mücadele etmek için küresel toplulukla birlikte çalışmalıyız.



Evet, saatte 7.25 dolarlık saçma derecede düşük federal asgari ücreti, saatte 17 dolarlık bir geçim ücretine yükseltmek için yasa çıkarmalıyız. Bu ülkede haftada 40 saat çalışan hiç kimse yoksulluk içinde yaşamamalı.



Evet, PRO Yasasını geçirmeli ve işçilerin sendikalara katılmasını kolaylaştırmalı ve Amerika'da sendikal hareketi büyütmeliyiz.



Evet, bu ülkedeki çalışan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için, en zengin insanlardan şunu talep etmeliyiz: Bu ülkede, Donald Trump'ın yemin töreninde hemen yanında oturanlar da dahil olmak üzere, vergilerden adil paylarını ödemeye başlamaları gerekiyor.

Evet, bir avuç milyarderin seçimleri satın almasına ve bizi hızla oligarşik bir toplum biçimine taşımasına izin veren yozlaşmış bir seçim kampanyası finansman sistemine son vermeliyiz.

Sonuç olarak, yeni Trump başkanlığına girerken, odaklanmaya devam etmeliyiz. Panik yapamayız. Ne kadar çok kararname imzalarsa imzalasın, ne kadar saçma sapan açıklamalar yaparsa yapsın, hedefimiz aynı kalır.

Eğitmek zorundayız.

Örgütlenmek zorundayız.

Doğru şeyleri yapması için Kongre'ye baskı yapmalıyız.

Ve bu arada, Cumhuriyetçiler Mecliste sadece üç veya dört sandalye avantajına sahipken, örgütlü olursak onları tekrar tekrar durdurabiliriz.

Son olarak, dostlarım, ekonomik, sosyal, ırksal ve çevresel adalete dayalı bir Amerika yaratmak için mücadele etmeliyiz.

Üzerinde çalışmamız gereken şey bu. Haydi ileri atılalım. Haydi bir gayret!

Teşekkür ederim.

(AEK)