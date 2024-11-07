Bernie Sanders: "Değişim isteyen emekçiler, kendilerini terk eden Demokratları terk etti"

Demokrat Parti'nin sol kanadından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Harris'in yenilgisiyle sonuçlanan Başkanlık seçimlerinin ardından, partinin çalışma tarzı, siyaset anlayışı ve kitle çizgisini sert ifadelerle eleştirdi.

Sanders, emekçilerin 2024 seçimlerinde Kamala Harris'i terk edip Donald Trump'ı seçmesinin "büyük bir sürpriz olmaması gerektiğini" söyledi ve önümüzdeki haftalarda "çok ciddi siyasi tartışmalar" yapılacağına söz verdi.

İki kez başkan aday adayı

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders 2016'da Demokrat Parti başkanlık ön seçimini Hillary Clinton'a, 2020 ön seçimini de Başkan Joe Biden'a kaybetmişti.

Sanders, 5 Kasım seçimlerinde Başkanlığı kaptıran, Senato çoğunluğunu kaybeden ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu yeniden ele geçirme olasılıkları azalan Demokratlara, yeni yol arayışları gündeme yerleşirken, "takipte kal[malarını]" önerdi.

Sanders Çarşamba günü seçim sonuçları belli olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Emekçi sınıfları terk eden bir Demokrat Parti'nin, emekçi sınıfların da onları terk ettiğini görmesi çok da şaşırtıcı olmamalı," dedi ve "Önce beyaz işçi sınıfı terk edilmişti, şimdi de Latin ve Siyah işçiler. Demokrat liderler statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. Ve haklılar." diye ekldi.

Vermont'tan dördüncü kez Senatoya seçilen Sanders, parti yöneticilerinin çağrılarına kulak vereceği konusunda pek iyimser değil. "Demokrat Partiyi kontrol eden paralı büyük çıkar grupları ve yüksek maaşlı danışmanlar bu felaket kampanyadan hakiki dersler çıkaracak mı? On milyonlarca Amerikalının yaşadığı acıyı ve siyasi yabancılaşmayı anlayacaklar mı? Ekonomik ve siyasi gücü bu kadar çoğalan ve giderek güçlenen oligarşiyle nasıl başa çıkabileceğimize dair herhangi bir fikirleri var mı?" diye soran Senatör, yanıtı kendisi verdi: "Muhtemelen hayır."

Bernie Sanders kim? Vermont'tan bağımsız aday olan Bernie Sanders, rakipleri Cumhuriyetçi Gerald Malloy, ABD ordusu eski muharibi ve iş adamı, bağımsız aday Steve Berry ve küçük partilerden aday olan Mark Stewart Greenstein, Matt Hill ve Justin Schoville'i geçerek dördüncü kez ABD Senatosu'nda Vermont'u temsil etmeyi garantiledi.



Sanders, kendisini bir "demokratik sosyalist" olarak tanımlıyor ve ABD ilerici kamu oyunda tanınıp seviliyor. Joe Biden'ın Donald Trump karşısında yarıştan çekilmesinin ardından Bernie Sanders, ABD Başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e destek vermişti.



84 yaşındaki Sanders önümüzdeki altı yıl boyunca ABD Senatosu'nda görev yapacak. Senatör seçimi kazandığının belli olmasının ardından "Vermont, size çok çok teşekkür ederim ve eyalet ve ülkemizin en iyi çıkarlarını korumak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum," dedi.



Ülkedeki ekonomik çalkantıya göndermede bulunan Sanders, ülkenin demokratik temellerini tehdit eden güçlükler, muazzam gelir ve servet eşitsizliği, iklim değişikliği ve kadınların kendi bedenlerini kendilerinin denetleme haklarına yönelik zorlamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Sanders, son seçimler ardından verdiği TV mesajında "Kıdemim ve deneyimimle, Amerikan tarihinin bu zor anında Vermont'tan ayrılamayacağımı gördüm" dedi.



Sanders, geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Joe Biden ile yakın çalışma içinde politika oluşturma görevlerinde bulundu. Halen Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi başkanı ve Kongredeki siciliyle gurur duyduğunu söylüyor. Sanders parasız sağlık hizmeti, zenginlerin daha yüksek vergi ödedikleri artan oranla vergilendirme sistemi ve dış askeri müdahlelerin sona erdirilmesini savundu.



Her zaman Donald Trump'ın güçlü bir eleştirmeni olan Sanders bir Yahudi olmakla birlikte, Joe Biden'ın Hamas'la savaşta İsrail'i destekleme politikasına katılmadı ve başka konularda da ondan farklı görüşlere sahipti.

(AEK)