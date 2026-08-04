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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 15:16 4 Ağustos 2026 15:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 15:23 4 Ağustos 2026 15:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Bennu Gerede serbest bırakıldı

YouTube programında boynunda taşıdığı ve “portatif vibratör” olarak tanımladığı kolyeye ilişkin sözleri nedeniyle hakkında “müstehcenlik” soruşturması başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bennu Gerede serbest bırakıldı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226’ncı maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya, Gerede’nin program sırasında boynunda taşıdığı ve yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu söylediği kolye (portatif vibratör) hakkında yaptığı açıklamalar gerekçe gösterildi. Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Gerede gözaltına alındı.

"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı
"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı
Bugün 10:43

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gerede, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gerede hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Gerede’nin programa katıldığı YouTube kanalına erişim engeli getirilmesinin de talep edildiği bildirildi. Soruşturmaya konu videonun Türkiye’den erişilemez hâle getirilmesinin istendiği aktarıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
müstehcenlik vibratör cinsellik
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