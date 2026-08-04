Bennu Gerede serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226’ncı maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya, Gerede’nin program sırasında boynunda taşıdığı ve yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu söylediği kolye (portatif vibratör) hakkında yaptığı açıklamalar gerekçe gösterildi. Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Gerede gözaltına alındı.

"Portatif vibratör" anlattı, "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gerede, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gerede hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Gerede’nin programa katıldığı YouTube kanalına erişim engeli getirilmesinin de talep edildiği bildirildi. Soruşturmaya konu videonun Türkiye’den erişilemez hâle getirilmesinin istendiği aktarıldı.

(NÖ)