‘Benim Hikayem’ setinde 90 saatlik mesai, ödenmeyen ücretler

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), Bi Kanal TV için hazırlanan ve ED Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Benim Hikayem” dizisinde çalışan ve aylardır hakları ödenmeyen set emekçileri için dün (18 Mart) bir açıklama yaptı.

Türkiye’de dizi ve film sektörünün en yoğun hak ihlâllerinin yaşandığı alanlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, projede çalışan işçilerin ağır çalışma koşullarına rağmen hak edişlerinin ödenmediği duyuruldu.

Sendika, Bi Kanal TV’nin sahibi Bilal Kalyoncu’nun da “müteselsil sorumluluğu” bulunduğunu belirterek, hem kanalın hem de yapım şirketinin hukuki süreçten “kaçamayacağını” vurguladı.

“Günde 16 saat, haftada 90 saat çalıştırıldılar”

Sendikanın, işçilerin taleplerine de yer verdiği açıklamanın devamı şöyle:

“Bi Kanal TV için hazırlanan ve ED Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Benim Hikayem’ dizisinde çalışan emekçiler, her gün İstanbul’dan, setin bulunduğu Kocaeli’ye götürülmüş; günde 16 saat, haftada ise 90 saati bulan yasa dışı çalışma koşullarına maruz bırakılmıştır. Buna rağmen emekçilere fazla mesai dahil olmak üzere hak ettikleri ücretler ödenmemiştir. Kanal ile yapım şirketi arasında yaşanan ekonomik anlaşmazlık sonrasında set durmuş, işçilerin büyük bir bölümü topluca işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan emekçilere ihbar tazminatı ödenmemiş, ayrıca toplu işten çıkarmayı düzenleyen İş Kanunu’nun 29. maddesi açıkça ihlal edilmiştir. Emekçilerin sendikamıza ulaşmasının ardından, mağduriyetin giderilmesi için hem kanal hem de yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapımcı Erol Demir, hem işçilere hem de sendikamıza hak edişlerin ödeneceğine dair söz vermiş, süre talep etmiştir. Ancak verilen sözleri yerine getirilmemiştir. Sendikamız, bu süreçte önce kamuoyunu bilgilendirmiş, ardından işçilerle birlikte basın açıklaması yapma kararı almıştır. Bu karar üzerine hem kanal hem de yapım şirketi sendikamızla yeniden iletişime geçmiş; bir yatırımcı arayışında olduklarını ve yapılacak açıklamanın bu sürece zarar vereceğini ifade etmiştir. Yapımcı Erol Demir, son olarak çarşamba gününe kadar tüm ödemelerin yapılacağını yazılı olarak taahhüt etmiştir. İletişimde olduğumuz mağdur emekçilerle yapılan değerlendirme sonucunda basın açıklamamız iki gün ertelenmiştir. Ancak bugün verilen söz bir kez daha tutulmamış, işçilerin hakları yine ödenmemiştir. Bugün burada olmamızın nedeni tam olarak budur. Kurumlara çağrı ve talepler Buradan Erol Demir’e sesleniyoruz: Yalan söylemeyi bırak, emekçilerin gasp edilen tüm haklarını derhal ve eksiksiz öde. Bi Kanal’ın sahibi Bilal Kalyoncu’ya sesleniyoruz: Müteselsil sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuzdan kaçamazsınız. Yasal süreçlerde ne kanal ne de yapım sorumluluklarından kaçamayacak! SGK ve İl Çalışma Müdürlüğü’ne sesleniyoruz: Gerekli şikayetleri yaptık, ilgili kurumların hızlıca denetim ve soruşturma başlatmasını bekliyoruz. Sendikamız bu hukuk dışı süreci, tüm emekçiler haklarını alana kadar mücadelesini arttırarak sürecektir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: İşçilerin alın terini gasp eden, verdiği sözü tutmayan, emekçileri uzun ve masraflı hukuki süreçlere mecbur bırakan bu anlayışın adı emek düşmanlığıdır. Bu emek düşmanlığına karşı bizler de emek mücadelesi ve dayanışması içinde olmalı, birlikte hareket etmeli ve üretimden gelen gücümüzü örgütlü bir biçimde kullanmalıyız. Hak gaspına uğrayan ve emeğin hakkını savunan herkesi sendikamıza omuz vermeye çağırıyoruz.”

