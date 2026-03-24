Bahçeli'den 'süreç' mesajı: Aceleye getirmenin alemi yok; hukuki adımlar atılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin iç politik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’daki son gelişmelere değinen Bahçeli, 28 Şubat’tan bu yana İran İslam Cumhuriyeti’nin "kolay lokma olmadığının" görüldüğünü belirterek, "Rejim ve devlet yönetimi etrafında kenetlenen İran halkı, saldırılara karşı adeta etten duvar örmüştür" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Bayram sonrası önemli adımlar atılacak

Sınırların ötesinde süren savaşın önemli dersler içerdiğini söyleyen Bahçeli, "Bir halkı, bir milleti içten çözmeden hiçbir muazzam gücün başarı şansı yoktur" dedi.

"Süreç ilahi bir lütuf"

Bahçeli, yeni sürece vurgu yaparak, bu hedefin "ilahi bir lütuf" olduğunu dile getirdi. Bu hedefe karşı çıkanların bugün geri planda kaldığını savunan Bahçeli, eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullandı. "Terörsüz Türkiye çağrımıza şaşı bakanlar, olmadık suçlamalarda bulunanlar, haklılığımızın berraklaşmasıyla dona kalmışlardır" dedi.

"Kardeşliğin nişanesi"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Bahçeli, "Kardeşlik baharı, ortak kader ve keder paydasında yekvücut olma halidir" ifadelerini kullandı.

“Dilimiz birdir, dinimiz birdir, vatanımız birdir” diyen Bahçeli, “Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir” dedi. Bahçeli, “Hep birlikte Türk milletiyiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’yiz” dedi.

"Kimlik siyaseti çıkmaz sokak"

Etnik ve mezhepsel temelli siyasete karşı çıkan Bahçeli, “Kimlik siyasetinin sonu yoktur, etnik ve mezhep temelli kamplaşmanın kazananı yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin birliğinin “beka düzeyinde öncelik” olduğunu ifade eden Bahçeli, bu yaklaşımın devam edeceğini söyledi.

Adım atma sinyali

Bahçeli, çözüm süreci kapsamında gerekli düzenlemelerin komisyon raporları doğrultusunda yapılacağını belirterek, “Demokratik ve hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecektir” dedi.

Süreçte provokatif açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Fitne ve nifakı teşvik edecek söylemlerden özenle uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Aceleye getirmeden ilerleyeceğiz"

Bahçeli, sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur. Yola çıktık, inşallah varacağız" diyen Bahçeli, güçlü, istikrarlı ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye hedeflediklerini kaydetti.

