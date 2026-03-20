HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 11:53 20 Mart 2026 11:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 12:04 20 Mart 2026 12:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Bahçeli: Bayram sonrası önemli adımlar atılacak

Bayram sonrasına işaret eden Bahçeli, "Önümüzdeki, bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Bahçeli, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Bayram sonrasına işaret etti"

Açıklamasında bayram sonrasına ilişkin beklentilerini dile getiren Bahçeli, "Önümüzdeki, bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır" diye konuştu.

Ortak hareket etme çağrısı

Siyasi partilere de çağrıda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin meselelerinin çözümünde ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli MHP çözüm süreci
