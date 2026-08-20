Bağımsız Maden-İş'ten çağrı: "Topyekûn saldırıya karşı topyekûn dieniş"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemin 11. gününde yaklaşık 100 madenci gözaltına alınırken, müdahaleyi izleyen basın mensuplarının da darbedildiği bildirildi.

Bağımsız Maden-İş, müdahalenin ardından yayımladığı açıklamayla mücadeleyi Yıldızlar SSS Holding işçilerinin alacak mücadelesinin ötesine taşıyarak bütün sendikalara, işçilere ve kamuoyuna ülke çapında dayanışma ve eylem çağrısında bulundu. Sendika, holdingin işçilere yönelik tutumuyla köylülerin toprağına, doğaya ve yaşam alanlarına yönelik saldırılar arasında bağ kurarak, “topyekûn saldırıya karşı topyekûn direniş” çağrısı yaptı.

Çağrı, sendikanın birkaç gün önce “Bu saatten sonra eylemimiz buradaki 150 işçinin eylemi değil, Türkiye işçi sınıfının eylemidir” sözleriyle ortaya koyduğu yönelimi bir adım ileri taşıyor.

Bağımsız Maden-İş bu kez diğer sendikaları yalnız dayanışma açıklaması yapmaya değil, fabrikalarda, meydanlarda ve ülkenin farklı bölgelerinde fiilen ses yükseltmeye çağırıyor.

Herkese çağrı

Kamuoyuna ve tüm sendikalara açık çağrımızdır! Aylardır Ankara'da Yıldızlar SSS Holding'e karşı enerji ve maden işçileri direniyor. Binlerce işçinin ücret, tazminat gibi en temel haklarına çöken bu holdingi devlet tüm birimleri ve güçleriyle koruyor. Bizler tüm saldırılara rağmen hakkımız için direnmekten bir an dahi vazgeçmeyeceğiz. Bu direniş sadece Yıldızlar SSS Holding'in mağdur ettiği işçilerin direnişi değildir. İşçinin hakkına çökenler; köylünün toprağına, toprağındaki mahsulüne, evine, yaşamına, doğadaki kurdun kuşun yaşam hakkına, halkın doğmuş doğmamış çocuğunun yaşam hakkına da çöküyor. Topyekûn saldırıya karşı topyekûn direniş zorunluluktur. Herkesi bizim yanımızda olmaya, maden işçilerinin direnişini direniş mevzisine çevirmeye, yurdun dört bir yanında direnmeye, alanlara, meydanlara ve fabrikalardan ses yükseltmeye çağırıyoruz. #HırsızDışardaMadenciİçerde

#MadenciMutlakaKazanacak

Bakanlık önünde 11 gün

Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki son eylem dalgası 10 Ağustos’ta başladı. İşçiler, daha önce varılan mutabakatlara ve kamu makamlarının devreye girmesine rağmen ücret, kıdem ve ihbar tazminatı dahil alacaklarının tümünün ödenmediğini belirterek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde beklemeye başladı.

Madenciler 11 gündür Bakanlık önünde

Uyuşmazlığın geçmişi daha eski. Eti Gümüş işçileri temmuz ayında yedi günlük eylemin ardından holding yönetimiyle anlaşmaya varmış; ücretlerin 6 Ağustos’ta, tazminatların ise üç taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak işçiler ödemelerin taahhüt edildiği biçimde gerçekleşmediğini bildirerek yeniden Ankara’ya geldi.

Direniş boyunca işçiler ve Bağımsız Maden-İş yöneticileri defalarca gözaltına alındı. Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da 17 Ağustos’taki müdahalenin ardından gözaltına alınmış, haklarında ev hapsi talep edilmesine karşın 18 Ağustos’ta adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İşçiler 20 Ağustos günü eylemin 11. gününde Bakan Alparslan Bayraktar veya bakan yardımcılarından biriyle görüşme taleplerinin hâlâ karşılanmadığını, alacaklarının da tümüyle ödenmediğini açıkladı. Akşam saatlerinde Bakanlık önündeki eyleme yeniden müdahale eden polis yaklaşık 100 madenciyi gözaltına aldı.

Bağımsız Maden-İş’in müdahalenin hemen ardından yaptığı son çağrı böylece direnişte bir “el yükseltme” niteliği taşıyor: Sendika, şimdiye kadar ağırlıkla Yıldızlar SSS Holding ve ilgili bakanlıkları muhatap alan mücadelesini, diğer sendikaları ve farklı işkollarındaki işçileri de eyleme çağıran ülke çapında bir dayanışma hattına dönüştürmeyi hedefliyor.

(AEK)