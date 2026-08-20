Madenciler 11 gündür Bakanlık önünde

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş ile Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminatlarını alma talebiyle 10 Ağustos’ta başlattığı eylem sürüyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler eylemlerinin 11. gününde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya geldi. Oturma eylemine devam etti.

İşçiler burada, baretlerini yere vurarak Bakan Alparslan Bayraktar’a seslendi. “Alparslan Bayraktar çık karşımıza", "Alparslan Bayraktar insan yemeyiz", "Direne direne kazanacağız", "Holdinglere el pençe, madenciye işkence" ve "Ölmek var dönmek yok" sloganları attı.

İşçiler karton üzerine de “Altını çıkarttınız, gümüşü çıkarttınız, bakırı çıkarttınız; canımızı çıkarmanıza izin vermeyeceğiz” diye yazdı.

"Bakanlık sanki kapı-duvar"

Bakanlık önünde yapılan basın açıklaması Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun konuşmasıyla başladı. Aksu, 11 gündür taleplerinin karşılık bulmadığını hatırlatarak, “Buradan gitmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Bunun sonucu yeni bir gözaltı olabilir, olsun. Bakan yardımcı ile görüşmeye çalışıyoruz karşımızda kapı duvar” dedi.

Aksu, “İçişleri Bakanı, Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile telefon ile görüştüğünde ‘sorunu çözmek için bir basınç içerisinde olduğunu’ ifade ediyor. Enerji Bakanı yardımcı bize teşekkür etmişti şimdi 11 gündür görüşmeden kaçıyor” diye konuştu.

“Sebahattin Yıldız’ı hiç sorguya çektiniz mi?”

Elazığ Eti Gümüş İşçisi Murat Çelik ise tüm özlük hakları için direndiklerini ifade ederek geldikleri gün olan 10 Ağustos itibari ile 5 kez gözaltına alınmış olmalarına tepki gösterdi.

Çelik, “Ben evliyim dört çocuk babasıyım, üç çocuğum hastaneye gidiyor ve ben onlara para gönderemiyorum. Vicdansız olan ben miyim yoksa Sebahattin Yıldız mı, Ankara Emniyet Müdürü mü? Bize vicdansızlık yapanlara sesleniyorum; çocuklarımız perişan durumda. Burada direnişte olan bir arkadaşımızın oğlunun düğünü var gidemedi, başka bir arkadaşımızın eşi hamile onunla ilgilenemiyor. Burada çocukları hasta olan arkadaşlarımız var. Onların çocukları ile ilgilenmesi gerekiyor ama o çocuklar haberlerde babalarının gözaltına alındığını görüyorlar. Siz hiç Sebahattin Yıldız’ı sorguya çektiniz mi?” diye konuştu.

"İşçiler emeklerinin karşılığını istiyor"

İşçilerin bugünkü eylemine YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da destek verdi. Eylem alanına gelen Akdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Maden işçilerimizin Beypazarı'ndan yola çıktığı, buraya yürüdüğü bugün tam 130. günü oldu. Kış, kar, soğuk, yağmur, sıcak demediler ve sokaktalar, eylemdeler, meydandalar, haklarını arıyorlar. Kimse bu işçilere 'Ama bu kadar kişinin parası ödendi' diyemez. Son kişinin parası ödenene kadar mücadelelerini sürdürecekler. Biz de onların yanında olacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantör oldular. Dolayısıyla, son işçinin son kuruşu ödenene kadar ben ne kadar dert sahibiysem, bakanların da o kadar dert sahibi olması gerekiyor. Kimse borç, haraç, fazladan kazanç istemiyor, herkes alnının terini istiyor.”

Umut Akdoğan, konuşmasının ardından işçilerin arasında yere oturarak, eyleme katıldı.

İşçiler, 10 Ağustos’tan beri Bakan Alparslan Bayraktar ve yardımcıları ile görüşmek istiyorlar ancak çabalarına henüz yanıt alabilmiş değiller.

(HA)