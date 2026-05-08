Ayrıntı Yayınları'ndan 7 kitap okuyucuyla buluştu

Ayrıntı Yayınları'ndan bianet'e gelen 7 kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Ayrılış(lar) - Julian Barnes(Çev. Serdar Rifat Kirkoğlu) (160 sayfa)

Julian Barnes, Ayrılış(lar)’da vedaları, hafızanın boşluklarını ve geçmişi yeniden kurma çabasını anlatıyor. Yazar bir yandan kendi hastalığının aşamalarını aktarırken, diğer yandan belleğin gerçeği olduğu gibi saklamadığını; onu sürekli yeniden üreten kırılgan bir alan olduğunu gösteriyor.

Kitabın merkezindeki Stephen ve Jean hikâyesi ise bu kişisel anlatının içinde ayrı bir yara gibi duruyor. Barnes burada yalnızca bir tanık değil, başkalarının hayatlarına istemeden yön vermiş bir anlatıcı olarak suçluluk, kayıp ve geçmişle hesaplaşma duygularını da metnin merkezine taşıyor.

Yan Etkiler- Adam Phillips(Çev: Aydın Çavdar) (304 sayfa)

Adam Phillips, Yan Etkiler’de psikanalizi yalnızca bir terapi yöntemi olarak değil, insanın kendine doğru çıktığı belirsiz bir yolculuk olarak ele alıyor. Phillips’e göre tıpkı güçlü bir edebi eser gibi psikanalitik deneyim de kişiyi önceden kestirilemeyen “yan etkilerle” karşı karşıya bırakıyor.

Kitap, psikanaliz ile edebiyat arasındaki ilişkiyi incelikli gözlemler üzerinden kurarken, okuru da arzularını, korkularını ve kişisel dönüşüm ihtimalini yeniden düşünmeye çağırıyor. Böylece Yan Etkiler, bireyin kendi iç hakikatine yaklaşma çabasına dair güçlü bir düşünsel alan açıyor.

Kör Pencereler - Micheal Tournier(Çev. Servet Ugan) (152 sayfa)

Michel Tournier’nin ilk kurmaca metni olan Kör Pencereler, çocukluktan çıkışın, kimlik arayışının ve hayal gücünün sınırlarında dolaşan masalsı bir anlatı kuruyor. Nicholas’nın eski bir şatoda başlayan hikâyesi, Porphyre ve iki meleğin gelişiyle birlikte gerçeklik ile düş arasındaki belirsiz alana açılıyor.

Tamamlanmamış yapısına rağmen roman, Tournier’nin sonraki eserlerinde derinleşecek felsefi ve simgesel temaların ilk izlerini taşıyor. Kör Pencereler bu yönüyle yalnızca bir başlangıç metni değil, aynı zamanda genç bir yazarın düşünceyle edebiyat arasında kendi sesini aradığı büyüleyici bir keşif alanı niteliği taşıyor.

Propaganda - Alexandra Bleyer( Çev. Levent Tayla) (99 sayfa)

Alexandra Bleyer bu kitapta, görünmez bir güç olarak gündelik hayatın içine sızan bilgi üretim biçimlerini sorguluyor. Metin, yalnızca savaş ve siyasal rejimlerle sınırlı bir propaganda anlayışını değil, modern dünyada hakikatin nasıl yeniden üretildiğini ve biçimlendirildiğini tartışmaya açıyor.

Kitap, medya, siyaset ve dijital mecralar üzerinden “gerçek” ile “sunulan gerçek” arasındaki kırılgan sınırı görünür kılarken, okuru da sürekli bir şüphe ve farkındalık hâline davet ediyor. Böylece propaganda, yalnızca bir manipülasyon aracı değil, aynı zamanda çağdaş toplumun işleyişini anlamak için temel bir anahtar olarak konumlanıyor.

Kara Haberciler - César Vallejo (Çev. Selahattin Yıldırım - Emirhan Oğuz) (320 Sayfa)

César Vallejo, “Kara Haberciler”de modern şiirin sınırlarını zorlayan, dili bilinçli biçimde kıran ve yeniden kuran radikal bir poetika ortaya koyuyor. Şairin sömürge yoksulluğunun izlerini taşıyan Peru köylerinden Avrupa modernizmine uzanan biyografik hattı, şiirinin dilsel şiddetiyle doğrudan ilişki kuruyor.

Metin, Vallejo’nun alışılmış dilbilgisel düzeni bozarak geliştirdiği “ham” ve çarpıcı sözdizimini, varoluşun kırılganlığı ve insanlık durumunun trajik salınımıyla birlikte düşünmeye açıyor. Böylece şiir, estetik bir form olmaktan çıkıp acının, hayal kırıklığının ve bilinç dönüşümünün yoğunlaştığı bir deneyim alanına dönüşüyor.

Marksist Modernizm: Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Teorisine Giriş Dersleri- Gillian Rose (Çev. Elis Şimşon) (160 sayfa)

“Marksist Modernizm”, Gillian Rose’un Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori üzerine derslerini bir araya getirerek sanat, Marksizm ve modern düşünce arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye açıyor. Metin, Adorno’dan Benjamin’e, Lukács’tan Horkheimer’a uzanan düşünsel hattı, Marksist modernizmin oluşum süreçleri içinde okuyor.

Rose’un dersleri, Marx’ın meta fetişizmi teorisinin kültür teorisine nasıl dönüştüğünü izlerken aynı zamanda Eleştirel Teori’nin ilk kuşağını canlı, tartışmalı ve güncelliğini koruyan bir düşünce alanı olarak yeniden kuruyor. Bu yönüyle kitap, yalnızca tarihsel bir okuma değil, modern sol entelektüel geleneğe açılan yoğun bir düşünsel yeniden karşılaşma metni niteliği taşıyor.

Yersiz Yurtsuz Sınıfsız: Göç ve Göçmenlik Halleri - Savaş Çoban & Yasemin Giritli İnceoğlu (416 sayfa)

“Yersiz Yurtsuz Sınıfsız”, Türkiye’de göçmenlik meselesini güvenlikçi ve istatistiksel çerçevelerin ötesine taşıyarak eleştirel sosyal bilim perspektifinden yeniden düşünmeye açıyor. Derleme, zorunlu göçün yalnızca bir hareketlilik değil, aynı zamanda iktisadi, siyasal, sosyal ve ekolojik düzlemlerde üretilen çok katmanlı bir süreç olduğunu vurguluyor.

Kitap, kapitalist devletler sistemi içinde sınırların nasıl yeniden kurulduğunu, göçmenliğe dair siyasal tepkilerin nasıl inşa edildiğini ve göçmen öznelerin bu süreçlere verdikleri karşılıkları tartışarak güncel Türkiye tartışmalarına doğrudan müdahale ediyor. Bu yönüyle çalışma, göç literatürünü yalnızca açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda onu yeniden kuran düşünsel bir araç seti sunuyor.

(EB)