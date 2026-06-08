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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 12:45 8 Haziran 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 12:56 8 Haziran 2026 12:56
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – HAZİRAN 2026

Ayrıntı Yayınları'ndan 5 kitap okuyucuyla buluştu

Tarihten felsefeye, siyasetten emek tarihine Ayrıntı Yayınları’ndan gelen 5 kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayrıntı Yayınları'ndan 5 kitap okuyucuyla buluştu
Kolaj: bianet

Ayrıntı Yayınları'ndan bianet'e gelen 5 kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Dünyanın Bütün İşçileri - Marcel van der Linden (Çev. Semih Esmer) (480 sayfa)
Dünyanın Bütün İşçileri - Marcel van der Linden (Çev. Semih Esmer) (480 sayfa)

1990’lı yıllara gelindiğinde Marcel van der Linden, emek tarihini monadolojik anlatılardan sıyırmak ve gerçekten dünyanın bütün işçilerinden söz etmek için kendi paradigması bağlamında makaleler yazmaya başladı. Bu kitap ise, van der Linden’in bir araya getirdiği bu makalelerden oluşmaktadır.

Van der Linden, birbirinden farklı mekânlara ve zamanlara dair türlü kaynaklardan bir izlek sunar ve dünyanın bütün işçileri dediğimizde yalnız sokaklarında bir heyulanın dolaştığı Avrupa’yı veya gelişmiş kapitalist ülkeleri değil, dünyadaki bütün emekçileri tahayyül edebilmemiz için bu oluşlar arasındaki paralellikleri de gösterir.

Görseli Büyüt
Merkez’den “Uç”lara - Neoliberal Dönemde Türkiye’de Sağ Siyaset (1983-2002) - Güven Gürkan Öztan (352 sayfa)
Merkez’den “Uç”lara - Neoliberal Dönemde Türkiye’de Sağ Siyaset (1983-2002) - Güven Gürkan Öztan (352 sayfa)

Merkez’den “Uç”lara: Neoliberal Dönemde Sağ Siyaset, 1983-2002 yılları arasında Türkiye’de sağ siyasetin 12 Eylül cuntasının yarattığı siyasal mimari içinde oluşumunu, gelişimini ve unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini tarihsel bir perspektiften ele alıyor.

Kitap, 1983’ten 2002’ye Türkiye siyasetinde merkez sağdan doktriner sağa kayışın toplumsal ve siyasal dinamiklerinin kavranmasının 2002 seçimleriyle başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemini doğru değerlendirebilmenin yolunu açacağını iddia ediyor ve bu iddiasını güçlü biçimde savunuyor.

Görseli Büyüt
Muhteşem İsyankârlar - Andrea Wulf (Çev. Bartu Şanlı) (496 sayfa)
Muhteşem İsyankârlar - Andrea Wulf (Çev. Bartu Şanlı) (496 sayfa)

Muhteşem İsyankârlar, Almanya’nın en parlak zihinlerinin yaşamlarını ve aşklarını ortaya koyuyor: Goethe, Schiller, Fichte, Novalis, Schlegel, Schelling ve Hegel.

“Andrea Wulf geçmişteki olayları şimdide yaşanıyormuş gibi hissettiren nadir tarihçilerden ve insan yüreğinin sürükleyici hikâyelerindeki uzak yaşamları dönüştürüyor. Hiç şüphesiz, Muhteşem İsyankârlar bu yıl içerisinde okuduğum en iyi kitap. Kesinlikle bir başyapıt: Büyüleyici ve son derece zamanına uygun, kendine karşı dürüst olma arzusunun zamanı ve sınırları aştığına dair önemli bir hatırlatıcı.” – Amanda Foreman

Görseli Büyüt
Çalkantılı Deniz - Ian Rutledge (Çev. Akın Emre Pilgir) (496 sayfa)
Çalkantılı Deniz - Ian Rutledge (Çev. Akın Emre Pilgir) (496 sayfa)

Çalkantılı Deniz, Akdeniz’deki İslam uygarlığının ağır ağır Akdeniz’in kuzeyindeki toprakları işgal etmiş kavgacı devletlerin nüfuzu ve hâkimiyeti altına girme öyküsünü anlatır. Bu öyküyle, Avrupa emperyalizmi hakkında meydan okuyan bir görüşü de beraberinde sunmaktadır: On dokuzuncu yüzyılın başlarından yirminci yüzyılın başlarına dek emperyalizmin ve emperyalist güçler arası rekabetin tarihsel ve politik açıdan en önemli alanına tanıklık etmiş yer Sahra-altı Afrika, Asya veya Pasifik değil Akdeniz ve hinterlantıydı. Dolayısıyla sonraki genişleme ve paylaşma adımlarının ipuçları ve ilk adımları Akdeniz’de atıldı. Bu topraklarda yaşanan ve kitabın ayrıntılarıyla ele aldığı olaylar ve gelişmeler emperyalizmin işleyiş şekline ve uğradığı dönüşümlere de ışık tutar.

Görseli Büyüt
Gizil Nekropolitika: Sömürgecilik, Pandemiler ve Aşı Emperyalizmi - Feride Aksu Tanık (224 sayfa)
Gizil Nekropolitika: Sömürgecilik, Pandemiler ve Aşı Emperyalizmi - Feride Aksu Tanık (224 sayfa)

Gizil Nekropolitika: Sömürgecilik, Pandemiler ve Aşı Emperyalizmi, sömürgecilik arka planından başlayarak salgınların köken ve sonuçlarıyla kapitalizm ile ilişkisini ele alıyor.

Sömürgeci tıbbın sömürge halklarıyla ve sömürgecinin sömürge ülkesiyle kurduğu ilişkiyi gizil bir nekropolitika bağlamında ele alan Feride Aksu Tanık, AIDS ve COVID örnekleri incelenerek ilerleyen araştırma, pandemilerin sadece kökenleri bakımından değil sonuçları bakımından da yaşam ve ölümün paylaştırılmasında kapitalist ilişkilerin rolünü açığa çıkarıyor.

(VC)

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