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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 11:55 29 Haziran 2026 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 16:32 29 Haziran 2026 16:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Aydın Valiliği’nden LGBTİ+ kruvaziyer gemisi ile ilgili açıklama

“Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aydın Valiliği’nden LGBTİ+ kruvaziyer gemisi ile ilgili açıklama
Gemiye ait görsellerden biri, (Kaynak: Atlantis Events’in internet sitesi).

Aydın Valiliği, Atlantis Events tarafından “Akdeniz Eşcinsel Kruvaziyer Turu 2026” (Mediterranean Gay Cruise 2026) adıyla duyurulan LGBTİ+ odaklı tur kapsamında, Virgin Voyages’a ait Scarlet Lady gemisinin Kuşadası Limanı’na yanaşmayı planlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İktidara yakın Yeni Şafak, 27 Haziran’da, geminin güzergâhının değiştirildiğini ve Türkiye’nin rota dışı bırakıldığını duyurmuştu. Geminin yolcularını kendi mekânlarında partiye davet eden gey bar Tek Yön ise Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştı.
İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı
İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı
27 Haziran 2026

Valilik “Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir,” dediği açıklamasında şöyle dedi:

“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlâki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanınına planlamış olduğu ve toplumumuz çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyon iptal edilmiştir. Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir.

“İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

“İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde liderlik konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve  faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Aydın Valiliği Tek Yön Mediterranean Gay Cruise 2026
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