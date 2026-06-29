Aydın Valiliği’nden ‘Akdeniz Eşcinsel Kruvaziyer Turu’ açıklaması

Aydın Valiliği, Atlantis Events tarafından “Akdeniz Eşcinsel Kruvaziyer Turu 2026” (Mediterranean Gay Cruise 2026) adıyla duyurulan LGBTİ+ odaklı tur kapsamında, Virgin Voyages’a ait Scarlet Lady gemisinin Kuşadası Limanı’na yanaşmayı planlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İktidara yakın Yeni Şafak, 27 Haziran’da, geminin güzergâhının değiştirildiğini ve Türkiye’nin rota dışı bırakıldığını duyurmuştu . Geminin yolcularını kendi mekânlarında partiye davet eden gey bar Tek Yön ise Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştı

İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı

Valilik “Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir,” dediği açıklamasında şöyle dedi:

“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlâki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanınına planlamış olduğu ve toplumumuz çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyon iptal edilmiştir. Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir.

“İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

“İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde liderlik konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BASIN AÇIKLAMASI



Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanınına planlamış… pic.twitter.com/MHqN0NoXHI — T.C. Aydın Valiliği (@AydinValiligi) June 28, 2026

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