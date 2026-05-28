EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 10:35 28 Mayıs 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 12:45 28 Mayıs 2026 12:45
Okuma Okuma:  1 dakika

Avustralya’dan ABD merkezli kimya şirketine milyar dolarlık çevre davası

Hükümet, “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen ve yangın söndürme köpüklerinde kullanılan maddeler nedeniyle şirketten tazminat talep etti.

BİA Haber Merkezi

Görsel: Canva

Avustralya hükümeti, yangın söndürme köpüklerinde kullanılan ve “sonsuz kimyasallar” olarak da bilinen perflorlu ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS) yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle ABD merkezli kimya şirketi “3M”e 1,4 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

BBC’nin haberine göre, Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland, yaptığı açıklamada, söz konusu davanın Canberra hükümetinin şimdiye kadar açtığı en büyük hukuki tazminat talebi olduğunu belirtti.

PFAS maddelerinin ülkedeki 28 savunma tesisinde kirliliğe yol açtığını aktaran Rowland, dava kapsamında, söz konusu kimyasal maddelerin temizlenmesi ve etkilerinin giderilmesi için yapılan harcamaların şirketten geri alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Rowland, 3M şirketinin, yangın söndürme köpüğünün çevresel etkilerine ilişkin bilgileri gizlediğini ve ürüne yönelik yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu.

Öte yandan, şirket ise PFAS maddelerini Avustralya’da hiçbir zaman üretmediğini ve söz konusu köpüğün satışını da yaklaşık 20 yıl önce durdurduğunu iddia etti.

PFAS nedir?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700’den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için “sonsuz kimyasallar” olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, hormonal bozukluklar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
çevre davaları PFAS sonsuz kimyasallar yangın söndürme tüplerindeki kimyasallar çevre kirliliği halk sağlığı Avustralya 3M şirketi tazminat davaları
