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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 08:51 8 Haziran 2026 08:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 10:16 8 Haziran 2026 10:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Avrasya Tüneli kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada tünele dolan suyun deniz suyu olmadığı ve sorunun giderilmesi için çalışıldığı duyuruldu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Avrasya Tüneli kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul boğazının iki yakasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde trafik kazası yaşandı. Kazada bir araç, itfaiye panosuna çarptı. Kazanın ardından tünele kısman su doldu.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.

Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
avrasya tüneli kaza
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