Avrasya Tüneli kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı
İstanbul boğazının iki yakasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde trafik kazası yaşandı. Kazada bir araç, itfaiye panosuna çarptı. Kazanın ardından tünele kısman su doldu.
Yangın panosuna çarpan araç nedeniyle trafiğe kapatılan Avrasya Tünelinde çalışma sürüyor pic.twitter.com/tdGju1sfNO— bianet (@bianet_org) June 8, 2026
İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir.
Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır.
Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.
(Mİ)