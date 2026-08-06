Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasında yaptığı tutukluluk incelemesinde Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu Celal Tekin, Ceyhan Kayhan ve Erhan Daka'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Adli kontrol kararı verildi

Ara kararda, Çaykara ve Zenger'in tutuklu kaldıkları süre, yargılamanın mahkemeden kaynaklanmayan nedenlerle uzaması ile sanıkların sağlık durumlarına ilişkin mahkemeye sunulan dilekçeler dikkate alındı. Mahkeme, mevcut aşamada tutukluluğun ölçülü olmayacağı değerlendirmesiyle, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmamaları halinde iki ismin ayrı ayrı tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme, tahliye edilen Çaykara ve Zenger hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da hükmetti.

Öte yandan mahkeme, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat yönünden ise dosyadaki mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, tape kayıtları, bilirkişi ve MASAK raporları ile HTS kayıtlarını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin 6 Ağustos 2026 tarihli ara kararına karşı iki hafta içinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilecek.

Aziz İhsan Aktaş davası: Üç isim cezaevinden çıktı

İddianame "Aziz İhsan AKTAŞ'ın; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220/1), 42 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 4 farklı fiilden Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK 236/1), 5 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 21 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 10 farklı fiilden Rüşvet Verme (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme ( Vergi Usul Kanunu 359/b) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA'nın 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve Rüşvet Alma (TCK 252/6) suçlarından cezalandırılması Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER' in 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve 2 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1) suçlarından cezalandırılması, Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN' in rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir AYDAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan KARALAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE'nin rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan

cezalandırılması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın; Suç Örgütüne Üye Olma (TCK 220/2), 26 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 3 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 19 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 4 farklı fiilden Rüşvet Alma (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Haksız Mal Edinme (3628 sy Kanun madde 13) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilmiştir."

(EMK)