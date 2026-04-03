ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 11:04 3 Nisan 2026 11:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 12:29 3 Nisan 2026 12:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Atölye BİA, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF’ten Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi

28–29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi’ne başvurular başladı. Atölye medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkesin başvurusuna açık.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Renkli yapboz parçalarının yer aldığı bir arka plan üzerinde “Çocuk Odaklı Habercilik Atölyesi” başlığı ve 29–30 Nisan 2026 tarihleri yer alıyor. Görselde son başvuru tarihinin 20 Nisan 2026 olduğu ve etkinliğin Beyoğlu/İstanbul’daki Faikpaşa Caddesi’nde düzenleneceği belirtiliyor. Alt bölümde İzmir Ekonomi Üniversitesi, Atölye BİA, ACAR projesi ve UNICEF logoları bulunuyor; üstte ise Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları yer alıyor.

Atölye BİA, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF işbirliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu eş finansmanıyla yürütülen Çocuklar için Hesap Verebilirlik Haklar İçin Savunuculuk (ACAR) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek atölye, çocuk hakları ve habercilik ilişkisini hak temelli bir perspektifle ele alacak.

İki gün sürecek atölyenin temel amacı, haberi çocuklar açısından yalnızca kendileri hakkında üretilen bir içerik olarak değil; bilgiye erişme, kendini ifade etme, kamusal tartışmalara katılma ve haklarını öğrenme imkânı sunan bir çocuk hakkı ele almak.

Atölye boyunca çocukların medyada zarar görmeden, damgalanmadan ve araçsallaştırılmadan temsil edilmesine katkı sunacak etik ve sorumlu habercilik pratikleri üzerinde durulacak.

Atölyede şu başlıklar ele alınacak:

  • çocuk odaklı haberciliğin temel ilkeleri,

  • çocuğun hukuk karşısındaki konumu ve hakları,

  • çocukların bedensel hakları bağlamında medyada temsili,

  • dijital ve yeni medya ortamlarında çocuk hakları,

  • çocuk odaklı haber yazımının etik ve pratik boyutları.

Başvuru detayları

Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye; medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkesin başvurusuna açık.

20 kişilik kontenjan ile sınırlı olan atölye için son başvuru tarihi 23 Nisan 2026 saat 18.00.

Şehir dışından katılacak 10 katılımcının yol ve konaklama giderleri karşılanacak.

Başvuru için formu doldurabilirsiniz.

*Atölye ücretsizdir. 

**Atölye sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Katılım belgesi alabilmek için tüm oturumlara aktif ve eksiksiz katılım beklenmektedir. 

(EG/NÖ)

