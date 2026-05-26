ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 16:25 26 Mayıs 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 16:31 26 Mayıs 2026 16:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Asu Kaya’dan “isimler silindi” tepkisi: Kadın iradesini yok sayamazsınız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, CHP’nin yalnızca bir tabela, bina ya da internet sitesindeki isimlerden ibaret olmadığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

*Asu Kaya

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından parti internet sitesinde yapılan değişikliklere sert sözlerle tepki gösterdi. Kaya, kendi adı ile Kadın Kolları MYK üyelerinin isimlerinin kurumsal siteden kaldırıldığını belirterek, bunun siyasi bir tasfiye girişimi olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, CHP’nin yalnızca bir tabela, bina ya da internet sitesindeki isimlerden ibaret olmadığını vurguladı. Kadın örgütünün iradesinin hiçbir müdahaleyle yok sayılamayacağını ifade eden Kaya, “İsimlerimizi dijital panellerden silebilir, binaları kuşatabilirsiniz; ancak Anadolu’nun dört bir yanında adalet için mücadele eden kadın örgütümüzün sesini asla susturamazsınız” dedi.

Kaya, açıklamasında parti içindeki bazı isimleri de hedef alarak, “hukuku kendi çıkarları için kullananlar” ve “koltuk sevdalıları” ifadelerini kullandı. Kadın Kolları yöneticilerinin delegelerin oylarıyla seçildiğini hatırlatan Kaya, isimlerin internet sitesinden kaldırılmasının “acizliğin göstergesi” olduğunu söyledi.

Kadın örgütlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğini belirten Kaya, yaşanan gelişmelerin hafızalara kazındığını ifade etti. “Halkın iradesini yok sayan bu anlayışla hem tarihin önünde hem milletin vicdanında hesaplaşacağız” diyen Kaya, meşruiyetlerini “AKP yargısından değil, sokakta direnen kadınların iradesinden” aldıklarını savundu.

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı da veren Kaya, mücadelelerini Türkiye’nin dört bir yanında sürdüreceklerini söyledi. Kaya, “Haklarımızı ve örgütümüzün iradesini hiçbir karanlık odağa teslim etmeyeceğiz. Sarayın oyunlarına alet olanlara karşı mücadelemizi büyüteceğiz” dedi.

(EMK)

İstanbul
Asu Kaya mutlak butlan CHP özgür özel
