Artvin ve Samsun’da kıyı dolgu projeleri için ÇED süreci başlatıldı

Artvin’in Hopa ilçesi ile Samsun’un Tekkeköy ilçelerinde yapılması planlanan kıyı dolgu çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Artvin’in Hopa ilçesinde Sundura ve Sugören mahalleleri arasında, Karadeniz Sahil Yolu’nun deniz tarafında kalan bölgede yapılacak dolgu çalışmasıyla 314 bin 600 metrekarelik alanın doldurulması planlanıyor.

Kıyı dolgu projeleri, deniz veya göl alanlarının toprak ve taş gibi malzemelerle doldurularak yeni kara alanı oluşturulmasıdır. Söz konusu çalışmalar, kıyı ekosistemlerini bozarak deniz canlılarının yaşam alanlarını daraltabilir, su akıntılarını değiştirebilir ve kıyı dengesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca su kalitesinde bozulma ve uzun vadede çevre tahribatı riskini de beraberinde getirebilir.

1,2 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleştirilecek çalışma için 1 milyon 586 bin 225 ton malzeme kullanılacak. Artvin İl Özel İdaresi’ne tahsisli alanda dolgu işlemini Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. yürütecek.

Alanın TIR parkı, garaj, teknik altyapı ve gümrükleme sahası olarak kullanılması öngörülüyor.

Flora ve fauna üzerinde dolaylı etkiler

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, ÇED dosyasında, denizel alanda yapılacak faaliyetlerin çevredeki flora ve fauna üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ise Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin metrekarelik bir dolgu alanı planlanıyor.

Bölgede, 2003’ten bu yana verilen “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararlarıyla toplamda 304 bin 817 metrekareden fazla alan dolduruldu.

Yeni dolgu alanı ise açık depolama sahası olarak kullanılacak. (TY)