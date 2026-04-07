YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 12:05 7 Nisan 2026 12:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 12:41 7 Nisan 2026 12:41
Okuma Okuma:  1 dakika

Artemis II: NASA’nın 50 yıl sonraki ilk insanlı Ay uçuşu

NASA, 2 Nisan 2026’da başlattığı görevle dört astronotu, yaklaşık 10 günlük bir Ay turuna gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

NASA astronotu Reid Wiseman’ın, 2 Nisan 2026’da Orion uzay aracından çektiği bir fotoğraf, (Kaynak: NASA)

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 1972’den bu yana Ay çevresine yaptığı ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde yer alan dört astronot, 6 Nisan Pazartesi günü saat 13.56’da (Doğu Yaz Saati, EDT) Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı.

Mürettebat; NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’den oluşuyor.

NASA’nın aktardığına göre bu mesafe, 1970’te Apollo 13 ekibi tarafından kırılan insanlı en uzak mesafe rekorunu geride bıraktı.

Fotoğraf: Kim Shiflett / NASA

Artemis II mürettebatı üyeleri (soldan sağa): Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen ve NASA astronotları Christina Koch, Victor Glover ile Reid Wiseman, Florida’daki Kennedy Space Center’daki Neil Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası içindeki Astronot Mürettebat Karantinası’ndan çıkarak Artemis mürettebat taşıma araçlarına doğru yürüyor. 

Bu test, fırlatma günü mürettebat zaman çizelgesini denemek amacıyla yapılan entegre yer sistemleri testi kapsamında gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Bill Ingalls / NASA

Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System, SLS), 1 Nisan 2026’da Florida’daki Kennedy Space Center’dan, Artemis II mürettebatını taşıyan Orion uzay aracıyla fırlatılıyor.

Fotoğraf: NASA

Dünya’nın hilâl şeklindeki görüntüsü, Artemis II görevinde Orion uzay aracının güneş paneli kamerası tarafından, görevin ilk uçuş gününde (2 Nisan) kaydedildi.

Fotoğraf: NASA

NASA astronotu ve Artemis II görev uzmanı Christina Koch, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, mürettebat Ay’a doğru ilerlerken Orion uzay aracının ana kabin pencerelerinden birinden Dünya’ya bakıyor.

Fotoğraf: NASA

Orion uzay aracından görülen Ay’ın yakın tarafı, yani Dünya’dan her zaman gördüğümüz yüzü.

Fotoğraf: NASA

Orion, Artemis II görevinde ikinci gününde (3 Nisan) uzay aracının rutin dış denetimi sırasında, güneş paneli kanatlarından birine monte edilmiş bir kamera ile uzayda yüksek çözünürlüklü bu fotoğrafı çekti.

Fotoğraf: NASA

NASA astronotu ve Artemis II görev uzmanı Christina Koch, görevde üçüncü gününde (3 Nisan), karartılmış Orion uzay aracının içindeki bir ekranın ışığıyla aydınlanıyor. Görüntünün sağında, CSA astronotu Jeremy Hansen, Orion’un pencerelerinden birinden bakarken profil olarak görülüyor. Pencerelerde yansıma olmaması için ışıklar kapalı tutuluyor.

Fotoğraf: NASA

NASA astronotu ve Artemis II görev komutanı Reid Wiseman tarafından, 2 Nisan 2026’da ay ötesi (translunar) enjeksiyon yanmasını tamamladıktan sonra Orion uzay aracının dört ana penceresinden birinden çekilen Dünya görüntüsü.

NASA astronotu ve Artemis II görev uzmanı Christina Koch, görevin dördüncü gününde (4 Nisan), Ay yakın geçişi aktivitelerine hazırlanırken görülüyor.

Fotoğraf: NASA

Artemis II mürettebatı tarihî Ay yakın geçişlerinin ardından, 6. uçuş gününde ABD Başkanı Donald Trump ile canlı bir görüşmeye katıldı. (TY)

Artemis II NASA
