Artemis II, insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 1972’den bu yana Ay çevresine yaptığı ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde yer alan dört astronot, 6 Nisan Pazartesi günü saat 13.56’da (Doğu Yaz Saati, EDT) Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı.

NASA’nın aktardığına göre bu mesafe, 1970’te Apollo 13 ekibi tarafından kırılan insanlı en uzak mesafe rekorunu geride bıraktı.

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’den oluşan Artemis II mürettebatı, bu görevle Ay’ın arka yüzünü gören ilk insanlar oldular.

The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

ABD Başkanı Donald J. Trump, canlı yayın sırasında ekibi arayarak tebrik etti. Mürettebat ayrıca NASA Yöneticisi Jared Isaacman ile görüştü ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Görevlerinin yarısından fazlasını tamamlayan ekip, bir sonraki aşamada Ay’ın daha önce görülmemiş bölgelerini görüntüleyecek ve gelecek inişler için potansiyel bölgeleri araştıracak.

Ekibin, 10 Nisan Cuma günü saat 20.07 (EDT) civarında San Diego açıklarında okyanusa iniş yapması planlanıyor. (TY)