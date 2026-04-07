DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 11:20 7 Nisan 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 11:23 7 Nisan 2026 11:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Artemis II, insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’den oluşan Artemis II mürettebatı, bu görevle Ay’ın arka yüzünü gören ilk insanlar oldular.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Artemis II, insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı
Artemis II görev uzmanı Christina Koch, Orion uzay aracının ana kabininden Dünya’ya bakıyor, 4 Nisan 2026, NASA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 1972’den bu yana Ay çevresine yaptığı ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde yer alan dört astronot, 6 Nisan Pazartesi günü saat 13.56’da (Doğu Yaz Saati, EDT) Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin en uzak mesafesine ulaştı.

NASA’nın aktardığına göre bu mesafe, 1970’te Apollo 13 ekibi tarafından kırılan insanlı en uzak mesafe rekorunu geride bıraktı.

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’den oluşan Artemis II mürettebatı, bu görevle Ay’ın arka yüzünü gören ilk insanlar oldular.

ABD Başkanı Donald J. Trump, canlı yayın sırasında ekibi arayarak tebrik etti. Mürettebat ayrıca NASA Yöneticisi Jared Isaacman ile görüştü ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Görevlerinin yarısından fazlasını tamamlayan ekip, bir sonraki aşamada Ay’ın daha önce görülmemiş bölgelerini görüntüleyecek ve gelecek inişler için potansiyel bölgeleri araştıracak.

Ekibin, 10 Nisan Cuma günü saat 20.07 (EDT) civarında San Diego açıklarında okyanusa iniş yapması planlanıyor. (TY)

Artemis II NASA ay'a yolculuk Christina Koch Orion
