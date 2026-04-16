Ankara ve İstanbul’da öğretmenlere polis engeli: "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa"

Eğitim Sen, Urfa ve Maraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırıları Ankara ve İstanbul'a protesto etmek için alanlara çıktı.

Halk eyleme çağrıldı

Ankara’da bir araya gelen eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi. Başkentte toplanan öğretmenler ve sendika temsilcileri, Bakanlık önüne yürüyüş gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Ancak polis ekipleri, kurdukları barikatlarla yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine eğitimciler, Kolej Metro çevresinde toplanarak oturma eylemine başladı.

Eylem sırasında sık sık “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa” ve “Şiddete karşı omuz omuza” sloganları atıldı. Öğretmenlerin yaptığı çağrıda, Ankara halkı eyleme destek vermeye davet edildi.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik zafiyetine ve öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekti. okullarda yaşanan şiddete ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Eğitimcilerin demokratik haklarını kullanarak Bakanlık binasına ulaşmak istediği, ancak bu girişimin engellendiğini söyledi.

Oturma eylemi başladı

Polis ile yapılan görüşmelerde yürüyüş için kısmi geçiş talep edildiği, ancak bu talebin karşılık bulmadığı aktarıldı. Bekleyişin ardından öğretmenler, yolun tamamını kaplayarak sloganlarla yürüyüşe devam etti.

Güvenpark’a girişe de izin verilmemesi üzerine öğretmenler eylemlerini oturma protestosuna dönüştürdü. Eğitimciler, hem öğrenciler hem de kendi mesleki hakları için mücadele ettiklerini vurgulayarak eylemi sürdürdü.

İstanbul

GSÜ öğrencilerinin yürüyüşü. Fotoğraf: BirGün

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitimciler, okullarda artan şiddet olaylarına karşı basın açıklaması yaptı.

Eyleme katılanlar, “Okullarda Şiddete Son” ve “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” yazılı dövizler taşıdı. Sık sık sloganların atıldığı açıklamada, eğitim alanında yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekildi. Eğitim sendikaları, “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa” ve “Patronların, tarikatların bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Polis barikatıyla karşılaşan eğitimciler, müdahale edilmemesi için alanda oturma eylemine geçti. Eylem sırasında “Barikatı aç” sloganları yükseldi.

Öte yandan üniversite öğrencileri de protestolara katıldı. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, pankart ve sloganlarla Beşiktaş Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Ne olmuştu? 14 Nisan Salı günü, Urfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ö.K. isimli saldırgan rastgele ateş açmış, saldırıda aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan daha sonra yaşamına son vermişti. Dün (15 Nisan) ise Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İ.A.M. isimli bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 13 öğrenci yaralanmıştı. İ.A.M. de saldırının ardından yaşamına son vermişti.

