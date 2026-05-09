Almanya: Sinzig'deki bankada rehine yokmuş, soyguncular parayı alıp gitmiş

Cuma öğleden sonra erken saatlerde, polis özel kuvvetleri, bir rehin alma ihbarı üzerine gittikleri bir banka şubesinde saatler süren kuşatma ve bekleyişin ardından içeri girerek bir odada kilit altında tutulan iki kişiyi kurtardı.

Ancak, esasen olayda banka içinde bir rehin alma durumunun yaşanmadığı, soyguncuların bankaya para getiren para nakil aracını soyarak kaçtıkları anlaşıldı.

Polis, görgü tanıklarının tarifine göre, arıcı kıyafetine benzer beyaz tulumlu bir erkeği arıyor.

Polis olaydan bu sabah bir ihbar üzerine bilgi sahibi oldu. Gelen ihbara göre, aralarında bir nakit taşıma aracı şoförünün de bulunduğu çok sayıda kişinin, banka binasının içinde birkaç şüpheli tarafından rehin tutuluyordu. Olay yerinde yüzlerce polis memuru toplandı.

Meğer kimse rehin alınmamış

Sonunda öğleden sonra polis sözcüsü Jürgen Fachinger operasyonun sona erdiğini duyurdu. Ancak olayda kimsenin nasıl olduğunu henüz açıklayamadığı birçok şey bulunuyor.

Eldeki kesin bilgilere göre polis olaydan saat 09.00'da haberdar edildi. Polise göre haber kaynağı bankalar için standart prosedür olan bir otomatik acil durum çağrısıydı.

Bankanın önüne park edilmiş bir zırhlı araç vardı ve öğleden sonra, operasyon biterken de araç yerinden hareket etmemişti.

Saatler süren bekleyişin ardından, polis özel kuvvetleri bankanın içine girerek kilitli bir odada tutulan iki kişiyi kurtardı; ancak şüphelilerden hiçbir iz yoktu. Hiç kimse rehin alınmış da değildi.

Polisin senaryosu

Soruşturmayı yürüten ekipler, yaklaşık 1,80 m boyunda ve beyaz bir tulum giyen en az bir erkek şüphelinin bir nakit para taşıma şirketi çalışanına pusu kurduğuna kanaat getirmişti.

Fail, içinde nakit para bulunan bir kasayı çaldı. Nakit taşıma görevlisi ve yanındaki diğer kişi daha sonra banka şubesinin içindeki ayrı bir odaya kilitlendiler. İkinci kişinin bir banka müşterisi olmadığı biliniyor. Polis bu kişi hakkında henüz başka bir bilgi paylaşmadı. Fail veya faillerin ilk polis ekipleri olay yerine varmadan önce binayı terk ettiği tahmin ediliyor.

Operasyon nasıl yapıldı?

Polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde yoğun bir kuvvet yığdı. Başka birimlerin yanı sıra, özel harekat timleri ve bir polis müzakere ekibi de görevlendirildi. Ancak rehineleri tuttuğu söylenenlerle hiçbir aşamada temas kurulamadı.

Bu arada tedbir amacıyla, Alman Kızılhaçı ve arama kurtarma kuruluşu Ahrweiler tarafından bir ilk yardım noktası kuruldu. Ayrıca bir helikopter de operasyonda görev aldı.

Banka çevresindeki geniş bir alan güvenlik çemberine alındı.

Bilinmeyenler

Olayı kaç kişinin gerçekleştirdiği hâlâ bilinmiyor. "Arıcı kıyafeti" giyen erkek hakkındaki bilgiler dışında, faillere dair herhangi bir eşkal veya ayrıntı bildirimi yok.

Olayların tam olarak hangi sırayla geliştiği de net değil.

Polis soruşturmasını iki mağdurun ifadeleri üzerinde yoğunlaştırıyor. Polis mağdurların banka kasasının içine kilitlendikleri iddiasını ise ne doğruladı ne de yalanladı.

Para çalındığı kesin. Ancak miktarı henüz tam olarak bilinmiyor.

Bilinmeyen faillere ne suçlama yöneltileceği de belirsiz. Kısa süreli bir rehine krizi mi, gasp mı, banka soygunu mu, yoksa alıkoyma suçu mu işlendi, henüz bilinmiyor.

(AEK)