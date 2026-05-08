Almanya: Sinzig'de banka soygunu müşterilerin rehin alındığı bir krize dönüştü

Almanya’nın batısında, Bonn ve Koblenz kentleri yakınındaki küçük Sinzig kentinde bir bankada başlayan rehine krizi nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı.

Para nakil aracına saldırı

Rheinland-Pfalz eyalet polisi, bankanın içinde “bir kişinin birden fazla rehine aldığının düşünüldüğü bir saldırı" meydana geldiğini açıkladı. Rehineler arasında bir para nakil aracının sürücüsü de var.

Haberlere göre olay cuma sabah 09:00 dolayında bir nakit para taşıma aracının bankaya ulaşması sırasında başladı. Yaygın satışlı Bild gazetesinin internet sitesinden aktardığına göre bir saldırgan aracı durdurarak sürücüyü tehdit etti ve ardından banka binasına girdi.

İlk bilgilere göre saldırgan ve sürücünün bankanın kasa bölümünde oldukları değerlendirildi. Ancak öğle saatleri itibarıyla içeride kaç kişinin tutulduğu ve saldırganların silahlı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değildi.

Kriz sürüyor

Polis, Rhineland-Palatinate eyaletinin Ahrweiler ilçesinde yer alan banka çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Kamu yayıncısı dpa’ya konuşan polis sözcüsü, güvenlik çemberi içinde kalan bölgede oturanların evlerinden çıkmamasını istedi. Çemberin dışındakiler için doğrudan bir tehlike bulunmadığı açıklandı.

Öğle saatlerine doğru olay yerine özel harekât birimlerinin (SEK) ulaştığı, kent üzerinde polis helikopterlerinin uçuş yaptığı bildirildi. Polis operasyonu sabah saatlerinden beri sürüyor.

Yetkililer şu ana kadar saldırganların kimliği, olası saikleri ya da olayın bir banka soygunu girişimi olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapmadı. Alman medyasındaki ilk değerlendirmeler, olayın bir nakit taşıma aracına organize bir baskının kontrolden çıkmasıyla meydana geldiği yönünde. Ancak polis, rehinelerin güvenliği gerekçesiyle bilgi paylaşımını sınırlı tutuyor.

Almanya'nın banka rehine geçmişi sınırlı

Yaklaşık 18 bin nüfuslu Sinzig, Aşağı Ahr Vadisi’nde, Rheinland-Pfalz eyaletinin kuzey Ren-Vestfalya ile sınırına yakın bir noktada, Bonn ile Koblenz arasında yer alıyor. Bölgeden, 2021’deki büyük Ahr sel felaketi sonrası da Almanya kamuoyunda genişçe söz edilmişti.

Almanya’da son yıllarda banka rehine krizleri görece ender görülse de, para nakil araçlarını hedef alan organize saldırılar güvenliğin önemsediği riskler arasında. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz dolaylarında etkin olan bazı örgütlü suç şebekelerinin, yüksek güvenlikli nakit taşıma sistemlerine yönelik saldırıları konusunda geçmişte yürütülmüş soruşturmalar var. Ancak Sinzig’deki olayın bu tür yapılarla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polisin önceliğinin şu aşamada “can kaybı yaşanmadan rehinelerin kurtarılması” olduğu ifade edildi. Yetkililer, olay sürerken çevredeki halktan sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmamalarını ve polis operasyonunu tehlikeye atabilecek görüntü paylaşmamalarını istedi.

