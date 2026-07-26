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YT: Yayın Tarihi: 26.07.2026 23:28 26 Temmuz 2026 23:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 02:35 27 Temmuz 2026 02:35
Okuma Okuma:  3 dakika

Almanya: Polis, Berlin Onur Yürüyüşü saldırısı şüphelisini öldürdü

21 yaşındaki Lübnan doğumlu Almanya vatandaşı Abdul B., Berlin’in Spandau semtinde yürütülen operasyonda polisin açtığı ateşle öldürüldü. Polis, siyasal İslamî çevrelerle bağlantılı olarak suç kaydı bulunan Abdul B.'nin olay sırasında kesici aletle saldırıya geçtiğini ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya: Polis, Berlin Onur Yürüyüşü saldırısı şüphelisini öldürdü
Onur Yürüyüşünün güzergahındaki en önemli nokta olan Brandenburg Kapısı'nda saldırı mağdurları anılıyor/Fotoğraf: France24
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Berlin'de Christopher Street Day Onur Yürüyüşü'nü hedef alan araç saldırısında bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi 21 yaşındaki Lübnan doğumlu Almanya vatandaşı Abdul B., Spandau'da yürütülen operasyon sırasında kesici aletle polise yaklaşması üzerine açılan ateşle öldürüldü. Güvenlik makamları, şüphelinin adli kayıtlarında İslamcı çevrelerle bağlantılı olarak yer aldığını ve daha önce gözetim altında bulunduğunu açıkladı. Şüphelinin öldürülmesiyle doğrudan sorgulama olanağı ortadan kalktı; soruşturma dijital materyaller ve tanıklarla sürdürülecek. Saldırının LGBTİ+ karşıtı motivasyonla yapılıp yapılmadığı ve güvenlik birimlerinin takip süreçlerinin yeterliliği araştırılıyor. Olay, Almanya'da radikalleşme ve erken uyarı mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Berlin’de, cumartesi günü Almanya LGBİI+ mücadele tarihinin en önemli etkinliklerinden Christopher Street Day (CSD) Onur Yürüyüşünü hedef alan araç saldırısının şüphelisi, pazar günü olayın ardından çevrede sürdürülen polis operasyonu sırasında öldürüldü.

Berlin’de Onur Yürüyüşü’ne araçlı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı
Berlin’de Onur Yürüyüşü’ne araçlı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı
26 Temmuz 2026

Bir kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olduğu belirtilen 21 yaşındaki Lübnan doğumlu Almanya vatandaşı Abdul B., Berlin’in Spandau semtinde yürütülen operasyonda polisin açtığı ateşle öldürüldü. Almanya soruşturma makamları, şüphelinin adli kayıtlarında İslamcı çevrelerle bağlantılı olarak yer aldığını ve güvenlik birimlerinin daha önce de dikkatini çekmiş bir kişi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı: "İslamcı terör saldırısı" 

Almanya İçişleri Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada, cumartesi akşamı Berlin'deki Onur Yürüyüşü yakınlarında meydana gelen ölümcül saldırının İslamcı ideoloji kaynaklı olduğuna inanıldığını söyledi.

Alexander Dobrindt olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada gördüğümüz her şey bunun bir İslamcı terör saldırısı olduğunu gösteriyor" dedi ve yaralı sayısının 29'a yükseldiğini ekledi. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Almanya medyası, Abdul B'nin IŞİD destekçiliğinden sabıka kaydı bulunduğunu yazıyor. 

Nasıl oldu?

Polis kaynaklarına göre, saldırı sonrasında yapılan arama çalışmaları kapsamında şüphelinin Spandau’da bulunduğu tespit edildi. Operasyon sırasında zanlının elindeki kesici aletle koşarak polis ekiplerine yaklaşması üzerine ateş açıldığı ve Abdul B.’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, şüphelinin yerinin nasıl belirlendiği ve operasyonun hangi aşamalarla yürütüldüğü konusunda soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Şüphelinin öldürülmesi nedeniyle en önemli bilgi kaynağı devre dışı kaldı. Saldırının hazırlık sürecine ilişkin bilgiler artık dijital materyaller, görgü tanıkları ve çevresindeki kişiler aracılığıyla toplanacak. Böylece soruşturmanın en önemli aşamalarından biri, failin doğrudan sorgulanması olanağı olmadan yürütülecek.

Berlin Pride neden hedef oldu?

Saldırının çevresinde gerçekleştiği Christopher Street Day (CSD) , Almanya’nın en büyük LGBTİ+ etkinliklerinden biri. CSD, yalnızca bir kutlama etkinliği değil; LGBTİ+ hakları, eşit yurttaşlık ve ayrımcılığa karşı mücadele açısından Almanya’da güçlü bir kamusal simge kabul ediliyor. 

Güvenlik makamları ne biliyordu?

Berlin Pride saldırısının ardından soruşturmanın öne çıkan yönlerinden biri, saldırgan Abdul B.’nin sicili ve güvenlik makamlarının hakkında daha önce hangi bilgilere sahip olduğunun belirlenmesi oldu.

Almanya kamu yayıncısı ARD’nin haber platformu Tagesschau’nun verdiği bilgilere göre, soruşturma makamları şüphelinin geçmiş bağlantılarını ve muhtemel radikalleşme sürecini inceliyor. Almanya ana akım medyasında, saldırının ardından hemen öne çıkan tartışma konularının başında güvenlik birimlerinin daha önce gözetim altına aldıkları kişilerin nasıl takip edildiği ve bunlara harekete geçmeden önce müdahale edilip edilemeyeceği geliyor. 

Benzer tartışmalar Almanya’da daha önce de yaşanmış, özellikle 2016 Berlin Breitscheidplatz saldırısının ardından, güvenlik kurumları arasındaki bilgi paylaşımı ve tehdit değerlendirme süreçleri yoğun biçimde eleştirilmişti.

Berlin’de Bir TIR Noel Pazarı’na Girdi
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Terörizm ve güvenlik araştırmacıları ise bu tür olaylarda iki farklı sorunsalın birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekiyor: Radikal çevrelerle bağlantılı olmak ve somut bir saldırı hazırlığı içinde bulunmak aynı hukuki kategoriye girmiyor. Bu nedenle, mutlak güvenliğin mümkün olmadığı, ancak erken uyarı ve önleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekliliği güvenlik odaklı tartışmalarda sıkça dile getiriliyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
berlin araçla saldırı LGBTI+ Onur ayı yürüyüşleri Christopher Street Day
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