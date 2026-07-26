Berlin’de Onur Yürüyüşü’ne araçlı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Almanya’nın başkenti Berlin’de her yıl düzenlenen geleneksel Onur Yürüyüşü etkinlikleri sırasında dün (25 Temmuz) gece yerel saat ile 22.00 sularında bir aracın etkinlik alanına yakın bir yerde kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, üçü ağır 16 kişi de yaralandı.

DW Türkçe’nin haberine göre, güvenlik birimleri olayda saldırı şüphesi üzerinde durulduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüphelinin 21 yaşındaki Abdul B. adlı kişi olduğunu belirten Emniyet birimleri, şüpheli şahsın “tehlikeli ve muhtemelen silahlı” olduğunu kaydetti.

Berlin Emniyet Teşkilatı ve Başsavcılığı yaptıkları açıklamada, dün gece kalabalığın üzerine sürülen araçtan, olayın hemen ardından “bir veya birden fazla kişinin” uzaklaştığı bilgisi üzerinde durulduğu, bu nedenle aramanın kapsamının geniş tutulduğu belirtildi. Ayrıca yaralılardan bazılarının da kesici aletlerle yaralanmış olabileceği yönünde soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Berlin’deki saldırıya dair başka neler biliniyor?

Olay yüz binlerce kişinin geleneksel Onur Yürüyüşü (Christopher Street Day) etkinlikleri düzenlenirken gece saatlerinde meydana geldi.

Polis, yerel saat ile 22.00 sularında festivali aniden durdurdu ve Potsdamer Platz yakınlarındaki Tiergarten bölgesinde operasyon başlattı. Emniyetten yapılan açıklamada beyaz bir aracın, bir ağaca çarpmadan önce birkaç kişiye çarptığı veya ezdiği belirtildi. Ağır yaralanan bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiyenin verdiği bilgiye göre üçü ağır 16 kişi yaralandı.

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🔸 L’auteur présumé de l’attaque contre la gay pride à Berlin est toujours en fuite. Il s’agirait d’Abdul B., né en 2005 et libéré d’un centre de détention pour mineurs en mai 2026. Il serait également lié au milieu islamiste. https://t.co/cov7QYY6NN pic.twitter.com/AZg0sOP7Ed — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 26, 2026

Polisin açıklamasına göre sürücü aracı terk ederek kaçtı. Polis Sözcüsü Florian Nath’ın, “Şüpheli şahısları yakalamak için yoğun bir arama yürütüyoruz” açıklaması birden fazla şüpheliden yola çıkıldığını ortaya koydu.

Sabaha karşı ise polis, şüpheli bir şahsın kimliğini tespit ettiğini duyurdu. Sözcü Nath, şahsın polis tarafından “Berlin’deki İslamcı çevrelerle bağlantılı bir kişi” olarak tanındığını söyledi. Emniyet birimleri, şüphelinin firarda olduğunu belirtirken fotoğrafını yayımlayarak kamuoyundan yardım istedi.

Christopher Street Day (CSD) ile, 1969’da New York’taki Christopher Caddesi’nde bulunan Stonewall Inn adlı bara polisin düzenlediği baskının ardından başlayan ve geyler, lezbiyenler ile transların günler süren direnişine dönüşen olaylar anılıyor. Söz konusu direniş, dünya çapındaki LGBTİ+ hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

(VC)