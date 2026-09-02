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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 00:09 2 Eylül 2026 00:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 00:24 2 Eylül 2026 00:24
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Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"

Berlin, geçen ay Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının ele geçirilmesinden ilk kez doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu. Almanya, Moskova'ya karşı diplomatik ve siyasi yaptırımlar açıklarken, Rusya suçlamaları reddetti ve misilleme uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"
Leipzig havalimanında olay sonrasında güvenlik araması/Fotoğraf: dpa
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Almanya hükümeti, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya devlet kurumlarının bulunduğunu resmen açıkladı. Fünyedeki arıza nedeniyle patlamayan İHA, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının bulunduğu bölgenin yakınında ele geçirilmişti. Berlin, karşılık olarak Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nu kapatacağını, Berlin'deki Rus Evi ile anlaşmayı feshederek AB'de yeni yaptırımlar için girişimde bulunacağını duyurdu. Almanya yetkilileri, olayı Avrupa'daki Rus hibrit operasyonları dizisinin parçası olarak değerlendiriyor. Rusya ise suçlamaları asılsız ve provokasyon olarak nitelendirerek reddetti ve karşılık vereceğini açıkladı. Leipzig/Halle Havalimanı, NATO'nun askeri lojistik ağı ve Ukrayna'ya yönelik kargo taşımacılığı açısından kritik bir merkez konumunda.

Almanya hükümeti, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracıyla düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya devlet kurumlarının bulunduğu sonucuna vardığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, polis soruşturması, saldırının yöntemi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde, girişimin "Rusya devlet kurumları adına hareket eden kişiler" tarafından gerçekleştirildiğini gösterdiğini söyledi. Dobrindt, olayın Avrupa'da son dönemde artan Rus "hibrit operasyonları" dizisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Berlin, daha önce yalnızca "yabancı aktörlerin rolü araştırılıyor" dediği olayda ilk kez resmen Rusya'yı sorumlu tuttu. 

Diplomatik karşılık

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın buna karşılık Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını ve Berlin'deki Rus Evi (Russisches Haus) ile yapılan anlaşmanın feshedileceğini açıkladı.

Wadephul, Leipzig olayının münferit görülmediğini belirterek, "Bu saldırı Avrupa'daki daha geniş Rus hibrit operasyonları örüntüsüne uyuyor" dedi.

Reuters'in haberine göre, Berlin ayrıca Avrupa Birliği'nde yeni yaptırımlar, bazı Rus vatandaşlarına ilave seyahat kısıtlamaları ve yaptırımları delmekle suçlanan Rus "gölge filosuna" yönelik baskının artırılması için girişimde bulunacağını duyurdu.

Hedef Ukrayna lojistiği miydi?

Patlayıcı yüklü İHA, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının bulunduğu bölgenin yakınında ele geçirilmişti.

Yetkililere göre patlayıcı fünyedeki arıza nedeniyle infilak etmedi. Soruşturmacılar, ikinci bir İHA'nın da havalimanındaki bir kargo uçağını hedef almış olabileceğini değerlendiriyor.

Leipzig/Halle Havalimanı, hem NATO'nun askeri lojistik ağı hem de Ukrayna'ya yönelik hava kargo taşımacılığı açısından Avrupa'nın en kritik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Rusya reddetti

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ve Kremlin, suçlamaları "asılsız" ve "provokasyon" olarak niteledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın bu kadar ağır suçlamaları kamuoyuna herhangi bir kanıt sunmadan yönelttiğini savunarak Berlin'in "gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Almanya'nın "Rusya karşıtı adımlarına" karşılık verileceğini açıkladı.

Hibrit saldırılar tartışması büyüyor

Leipzig kararı, Almanya'nın son aylarda kritik altyapıya yönelik sabotaj ve hibrit saldırılar konusunda giderek sertleşen tutumunun sonuncu halkası oldu.

Yetkililer, aynı gün Brandenburg eyaletindeki elektrik şebekesine yönelik sabotaj girişimini de soruşturuyor. Bu olayla Rusya arasında henüz doğrudan bir bağlantı kurulmamış durumda. Ancak Berlin, kritik altyapıya yönelik saldırıları artık tek tek olaylar olarak değil, Avrupa genelinde Rusya'ya atfedilen daha geniş bir hibrit operasyon zinciri içinde değerlendiriyor.

(AEK)

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Berlin
almanya Rusya iha hibrit savaş Rusya ukrayna savaşı
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