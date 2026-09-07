Lavrov: Almanya yine savaş istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’ndaki İHA olayı sonrasında Rusya’ya yönelik aldığı diplomatik ve siyasi tedbirlere tepki gösterdi.

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Lavrov, Almanya’nın olayla ilgili yeterli inceleme yapılmadan Rusya’yı sorumlu tuttuğunu öne sürdü.

Lavrov, “Bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı” dedi.

Almanya’nın Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Berlin’deki Rus Evi’yle ilgili sözleşmeyi feshetme kararlarını hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

“Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.”

Lavrov ayrıca Almanya’nın “tarihinden ders çıkarmadığını” savundu.

Ne olmuştu?

Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında, patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, İHA’nın özelliklerinin Rusya’nın askeri istihbaratının kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıdığını ileri sürdü.

Almanya hükümeti de 1 Eylül’de, soruşturmada elde edilen bulguların Rusya’yı işaret ettiğini açıklayarak Moskova’ya yönelik bir dizi tedbir duyurdu.

Kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin’deki Rus Evi’yle ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rusya vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın “gölge filosu” olarak tanımlanan gemilerine yönelik yaptırım ve denetimlerin artırılması öngörülüyor.

Rusya ise Almanya’nın kararlarına karşılık Goethe Enstitüsünü kapatma kararı aldı.

Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"

(HA)