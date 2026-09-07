ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 09:53 7 Eylül 2026 09:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 09:58 7 Eylül 2026 09:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Lavrov: Almanya yine savaş istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Leipzig-Halle Havalimanı’nda bulunan insansız hava aracının (İHA) Rusya’yla ilişkilendirilmesinin ardından Almanya’nın aldığı kararları “gerçek bir savaşın başlangıcı” olarak nitelendirdi. Lavrov, “Onlar yine savaş istiyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lavrov: Almanya yine savaş istiyor
Fotoğraf: RIA Novosti
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’ndaki İHA olayı sonrasında Rusya’ya yönelik aldığı diplomatik ve siyasi tedbirlere tepki gösterdi.

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Lavrov, Almanya’nın olayla ilgili yeterli inceleme yapılmadan Rusya’yı sorumlu tuttuğunu öne sürdü.

Lavrov, “Bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı” dedi.

Almanya’nın Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Berlin’deki Rus Evi’yle ilgili sözleşmeyi feshetme kararlarını hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

“Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.”

Lavrov ayrıca Almanya’nın “tarihinden ders çıkarmadığını” savundu.

Ne olmuştu?

Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında, patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, İHA’nın özelliklerinin Rusya’nın askeri istihbaratının kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıdığını ileri sürdü.

Almanya hükümeti de 1 Eylül’de, soruşturmada elde edilen bulguların Rusya’yı işaret ettiğini açıklayarak Moskova’ya yönelik bir dizi tedbir duyurdu.

Kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin’deki Rus Evi’yle ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rusya vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın “gölge filosu” olarak tanımlanan gemilerine yönelik yaptırım ve denetimlerin artırılması öngörülüyor.

Rusya ise Almanya’nın kararlarına karşılık Goethe Enstitüsünü kapatma kararı aldı.

Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"
Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"
2 Eylül 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
lavrov sergei lavrov Rusya almanya
ilgili haberler
Almanya: Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yüzde 40'ı geçerek birinci parti oldu
6 Eylül 2026
/haber/almanya-saksonya-anhalt-secimlerinde-afd-yuzde-40-i-gecerek-birinci-parti-oldu-323215
Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"
2 Eylül 2026
/haber/almanya-leipzig-e-gonderilen-patlayici-yuklu-iha-rusya-nin-isi-323045
Almanya: Savunma Bakanı Pistorius ve Baden-Württenberg Başbakanı Özdemir'den "AfD'yi kapatın" çağrısı
28 Ağustos 2026
/haber/almanya-savunma-bakani-pistorius-ve-baden-wurttenberg-basbakani-ozdemir-den-afd-yi-kapatin-cagrisi-322935
Almanya ordusundan döner ambalajlı askerlik kampanyası
21 Ağustos 2026
/haber/almanya-ordusundan-doner-ambalajli-askerlik-kampanyasi-322683
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Almanya: Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yüzde 40'ı geçerek birinci parti oldu
6 Eylül 2026
/haber/almanya-saksonya-anhalt-secimlerinde-afd-yuzde-40-i-gecerek-birinci-parti-oldu-323215
Almanya: "Leipzig'e gönderilen patlayıcı yüklü İHA Rusya'nın işi"
2 Eylül 2026
/haber/almanya-leipzig-e-gonderilen-patlayici-yuklu-iha-rusya-nin-isi-323045
Almanya: Savunma Bakanı Pistorius ve Baden-Württenberg Başbakanı Özdemir'den "AfD'yi kapatın" çağrısı
28 Ağustos 2026
/haber/almanya-savunma-bakani-pistorius-ve-baden-wurttenberg-basbakani-ozdemir-den-afd-yi-kapatin-cagrisi-322935
Almanya ordusundan döner ambalajlı askerlik kampanyası
21 Ağustos 2026
/haber/almanya-ordusundan-doner-ambalajli-askerlik-kampanyasi-322683
Sayfa Başına Git