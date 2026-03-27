Almanya: Kadına yönelik şiddeti göçe bağlayan Şansölye Merz, hem kadınların hem göçmenlerin hedefinde

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, göçmenlerin kadınlara yönelik çevrimiçi şiddetten sorumlu olduğu yönündeki kışkırtıcı açıklamalarıyla Bundestag'daki sol muhalefet ve Türkiyeli göçmen topluluğunun sert tepkilerine yol açmakla kalmadı, yaygın gösterileri de tetikledi.

Hannover’de 25 Mart’taki “Sexualisierte Gewalt stoppen” (Cinsel şiddeti durdurun) mitingine düzenleyicilerin verdiği sayıya göre 2 binin üzerinde kişi katıldı. Beklenenin üzerindeki katılımla gerçekleşen eylemde konuşan Ricarda Lang, Almanya’nın kadınlar için bir “fail cenneti” haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Hamburg, Rathausmarkt’taki “Die Scham muss die Seite wechseln” ("Onlar utansın") sloganıyla yapılan gösteriye de farklı kaynaklardan yaklaşık 17 bin ile 22 bin arasında katılım olduğu bildirildi.

Hamburg'daki gösterilerde "Onlar utansın" pankartıyla, kadınlara destek verenler/Fotoğraf: dpa

Almanya’daki Türkiyeli göç geçmişinden gelen geniş bir kesimin hak ve çıkarlarını savunan çatı kuruluşu Türkische Gemeinde in Deutschland (Almanya Türk Topluluğu-TGD) Başkanı Mehtap Çağlar, dün kamu yayıncısı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Çarşamba günü [paramentodaki] sözleriyle Sayın Merz, kadınları korumakla değil, siyasi çıkar peşinde koşmakla ilgilendiğini gösterdi," dedi.

Merz ne dedi?

Merz’in 25 Mart’ta Bundestag genel kurulunda hükümetle soru-cevap saatinde, kendisine sorulan kadınlara yönelik dijital şiddete karşı nasıl önlemler almayı düşündüğüne ilişkin soruyu yanıtlarken kadınlara yönelik şiddet tartışmasını bir anda göç başlığına bağlayınca milletvekillerinden sert yanıtlar aldı.

Merz, kadınlara karşı dijital ve fiziksel şiddette artış yaşandığını söylerken, bunun önemli bir bölümünün göçmen gruplardan kaynaklandığını öne sürdü. “Toplumumuzda patlayıcı biçimde artan bir şiddet var; hem analog hem dijital alanda,” dedi. Ardından, “Bu şiddetin dikkate değer bir bölümü de Federal Almanya’ya gelen göçmen gruplardan kaynaklanıyor” sözleriyle tartışmanın eksenini değiştirdi.

Merz geçmişte de AfD'ye göz kırpma hevesiyle benzer iddialarda bulunmuş ve kendi partisinden de gelen sert tepkilerle karşılaşmıştı.

Tartışma nereden kaynaklandı?

Almanya'da konu, son günlerde ünlü televizyon sunucusu Collien Fernandes'in eski eşi Christian Ulmen’i yıllarca kendisini taklit eden hesaplar ve yapay zekâ ile üretilmiş pornografik içerikler yaymakla suçlamasıyla gündeme gelmişti. Merz ise bu vakadan hareketle genel olarak kadınlara yönelik şiddet ve dijital şiddet tartışması sürerken konuyu ansızın göçle ilişkilendirerek makas değiştirmeye uğraşırken hem kadınları hem göçmenleri ayaklandırdı.

Sol ve Yeşiller'den sert tepki

Merz’e yanıt, Sol Parti’den Clara Bünger'den geldi. Bünger, “Bu şiddet ithal edilmedi; her zaman buradaydı” dedi. “Bu ülkedeki tüm kadınlar bunu biliyor.”

"Kadınlara yönelik şiddet söz konusu olduğunda refleks olarak göçe işaret etmek, yapısal şiddeti silikleştirmektir" diyen Bünger Merz'i, “ dikkatleri şiddetin gerçek nedenlerinden başka yöne çekmek" ve “tehlikeli bir anlatıyı” yeniden üretmekle suçladı.

Yeşillerin tepkisi de sert oldu. Milletvekili Robin Wagener, Merz’e “Cinsiyet temelli şiddet konusundaki empati ve kararlılık yoksunluğunuzdan utanıyorum,” dedi. Merz ise suçlamayı “ehrenrührig”, yani “haysiyet kırıcı" diyerek karşıladı.

Yeşillerden Lena Gumnior da daha parlamentoya yeni girdiği imasıyla eleştirilerini savuşturmaya çabalayan Merz’e "Kadınları şiddetten koruma konusundaki çabamız, ne kadar süredir parlamentoda olduğumuza bağlı değil neyse ki,” diyerek yanıt verdi.

Koalisyon ortağı SPD de tutum aldı

Tartışmaya bugün koalisyon ortağı Sosyal Demokrat (SPD) Meclis Grup Başkanı Matthias Miersch de katıldı. Merz’in sözlerini "açıkça uygunsuz" bulduğunu söyleyen Miersch kadınlara yönelik şiddetin nüfusun tek bir kesimine, özellikle de göçmenlere indirgenemeyeceğini, bunun toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiyeli kadınlar: "Tüm kadınları yüzüstü bırakıyor"

TGD Eşbaşkanı Mehtap Çağlar, dpa'ya verdiği demeçte Merz’in sözlerini, “Şiddeti yalnızca göçmenlere atfedebildiklerinde gündeme getiren herkes, Almanya’da failin nereden geldiğine bakılmadan ataerkil şiddetten korunmaları gereken her kadını yüzüstü bırakıyor" diyerek eleştirdi.

Gösterilerin artarak süreceği, yarın Köln'de ve pazartesi günü de Frankfurt'ta yeni gösterilerin düzenleneceği haber verildi.

(AEK)