Adli koğuş dayatmasını kabul etmeyen mahpuslara 'tekli hücre' dayatması

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Antep Şube Eşbaşkanı Yusuf Kartal, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan hak ihlallerine ilişkin konuştu. Cezaevinden gelen şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini belirten Kartal, mahpuslarla yaptıkları görüşmelerde usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

İhlalleri anlatan Yusuf Kartal, Nizip ve Van’dan Kilis’e sevk edilen Müjdat Pülat ve Übeyit Temel isimli mahpuslarla görüştüklerini ve mahpusların cezaevine girişten itibaren "adli suçlularla aynı koğuşta kalma" dayatmasıyla karşılaştıklarını, bu hukuksuz talebi kabul etmedikleri için de cezalandırıldıklarını ifade etti.

"Çok ciddi bir hak ihlalidir"

Mahpusların mevcut infaz rejimlerinin ağırlaştırılmış müebbet olmamasına rağmen tek kişilik hücrelerde tutulduğuna dikkat çeken Yusuf Kartal, "Söz konusu mahpusların herhangi bir ağırlaştırılmış infaz rejimine tabi olmamalarına, süreli hapis cezaları almalarına rağmen; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıymış gibi bir infazla karşı karşıyalar. Bu durum çok ciddi bir hak ihlalidir" dedi.

Mahpuslar sevk talep ediyor

Hücrelerde tutulan mahpusların aynı zamanda kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyen Yusuf Kartal, mahpusların can güvenliği ve insani koşullar çerçevesinde bir başka cezaevine sevk edilmeyi talep ettiklerini aktardı.

ÖHD Cezaevi Komisyonu’nun konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladığını vurgulayan Yusuf Kartal, "Gerekli raporlamayı yapıp ilgili tüm resmi kurumlara sunacağız. Bu hukuksuz infaz rejimine karşı sürecin takipçisi olacağız" dedi.

(AB)