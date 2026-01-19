2025 'ağırlaştırılmış müebbet' raporu: Tecrit daha da derinleşti

Hapishaneler alanında insan hakları temelli çalışmalar yürüten Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin 2025 yılı boyunca yaşadığı güncel sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapor ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Türkiye’de fiilen 'ömür boyu tecrit rejimine' dönüştüğünü ortaya koydu.

CİSST Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Tematik Alan Uzmanı Heval Zelal Avcı'nın hazırladığı raporda, 16–18 Temmuz 2024 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen İşkenceye Karşı Komite’nin 80'inci oturumunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör'ün yaptığı sunum aktarıldı.

Güngör'ün ifadelerine göre, ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin toplam hapishane nüfusunun yüzde 1,24’ünü oluşturduğunu kaydedildi. Güngör, genel mahpus sayısını ise 350 bin 670 olarak açıkladı. Bu orana göre, ağırlaştırılmış müebbet hükümlü sayısı yaklaşık 4 bin 348 mahpusa karşılık geliyor.

Güncel sorunlar: Kuyu tipleri

CİSST'in raporunda, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların yaşadıkları güncel sorunlar şöyle kayıtlara geçti:

2025 yılı boyunca ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar, tecrit koşulları altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldı. Özellikle S, Y ve Yüksek Güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında uygulanan infaz pratikleri, bu mahpusların fiziksel, psikolojik ve sosyal varlıkları üzerinde belirgin etkiler yarattı. Bu kurumlarda uygulanan yüksek güvenlik rejimi, sınırlı sosyal temas, kapalı mekânda uzun süre tutulma ve kısıtlı ortak alan kullanımı gibi uygulamalarla birleşerek izolasyonu derinleştirdi. Ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin zaten katı olan yapısı, bu hapishanelerde uygulanan düzenlemelerle birlikte daha da ağırlaştı.

İletişim hakları engellendi

Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların görüş ve iletişim hakları mevzuat gereği ciddi biçimde sınırlandırıldı. Telefon ve görüş haklarının seyrekliği, görüntülü görüşmeden tamamen mahrum bırakılmaları ve ziyaretçi kapsamının dar tutulması, mahpusların aile bağlarını sürdürmesini zorlaştırdı. Bu mahpuslar çoğu zaman ailelerinden uzak şehirlerde bulunan yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmakta; coğrafi uzaklık ve kısıtlı görüş hakları birlikte değerlendirildiğinde, hapsedilmenin etkileri fiilen aile bireylerine de yayılmakta.

Yoksulluk ziyaretleri de etkiledi

2025 yılı boyunca derinleşen ekonomik kriz, ziyaretleri daha da zorlaştırdı. Ulaşım ve konaklama maliyetlerinin artması nedeniyle aileler ziyaretlere düzenli olarak gelemez hâle gelmiş, bu durum mahpuslar ve aileleri açısından süregelen olumsuzluklara yol açtı. Ekonomik nedenlerle ziyaretlerin yapılamaması, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların sosyal temasını daha da azaltmış ve tecrit koşullarını ağırlaştırdı. Bu tablo, infaz rejiminin yalnızca mahpusları değil, ailelerini de dolaylı biçimde etkilediğini göstermekte.

CİSST’e başvuran ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar, görüş ve ziyaret haklarının kısıtlanması, ailelerinden uzak tutulmaları ve ekonomik engeller nedeniyle ziyaretlerin gerçekleştirilememesi gibi sorunları 2025 yılı boyunca defalarca dile getirdi.

Nakil talepleri karşılık bulmadı

Bunun yanı sıra ağır hasta olan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar, bulundukları hapishanenin iklim ve hava koşullarının sağlık durumlarına uygun olmaması, hastanelere uzak yerlerde tutulmaları ve bu nedenle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşamaları gerekçeleriyle başka hapishanelere nakil talebinde bulundu. Ancak yapılan başvurular karşılanmadı ya da sonuçsuz bırakıldı.

Ağır tecrit koşulları

Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar, 2025 yılı içinde hücre pencerelerinin elek/fens teliyle kapatılmasına yönelik şikâyetlerini arttı; bu uygulamanın temiz havaya, gün ışığına ve dış dünya ile sınırlı da olsa kurulan temasın daha da kısıtlanmasına yol açtı.

Ağır tecrit koşulları, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan yapısal sınırlılıklar ve sosyal, kültürel, sportif ve iyileştirici faaliyetlere katılımın büyük ölçüde hapishane idaresinin takdirine bırakılması, mahpusların yaşadığı diğer sorunlar arasında yer aldı.

Raporda, infazın hiçbir koşulda ertelenememesi, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusları yaşlılık, ağır hastalık ve engellilik hâllerinde dahi korumasız bıraktığı da kaydedildi. Bu durumun cezanın yaşam boyu süren ve insan onurunu zedeleyen bir niteliğe bürünmesine yol açtığı belirtildi.