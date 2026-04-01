Açlık grevleri kritik aşamada: 3 ilde 'acil adım atılsın' çağrısı

Hak savunucuları, Antalya, İzmir ve İstanbul'da yüksek güvenlikli cezaevlerindeki hak ihlalleri ve bunlara karşı başlatılan açlık grevlerine ilişkin açıklama yaptı.

Antalya'da İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) il temsilcilikleri, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Antalya 'kuyu tipi'nde üç mahpus 200 günü aşkın süredir açlık grevinde

Ortak açıklamayı okuyan avukat Ferdi Parim, "kuyu tipi" olarak adlandırılan bu cezaevlerinin tecrit koşullarının mahpusların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği söyledi.

Tecrit koşulları sistematikleşti

Parim, söz konusu cezaevlerinde havalandırma imkanlarının son derece sınırlı olduğunu, hücrelerde yeterli hava sirkülasyonunun bulunmadığını ve mahpusların günde yalnızca 1-2 saat havalandırmaya çıkarılabildiğini ifade etti.

Bu koşulların uzun vadede algı bozuklukları, yalnızlık kaynaklı psikolojik sorunlar ve çeşitli fiziksel rahatsızlıklara yol açtığını belirten Parim, bu cezaevlerinin şehir merkezlerinden uzak noktalara inşa edilerek mahpusların toplumsal bağlardan koparıldığını ve ağırlaştırılmış tecrit koşullarının sistematik hale getirildiğini dile getirdi.

"Gerekli adımları atın"

Parim, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki mahpuslardan Tahsin Sağaltıcı, Gürkan Türkoğlu ve Hüseyin Özen'in, yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılması ve farklı cezaevlerine sevk edilmeleri talebiyle başlattıkları süresiz açlık grevini sürdürdüklerini hatırlattı.

Parim, Tahsin Sağaltıcı'nın açlık grevinin 246'ncı gününde 42 kilonun altına düştüğünü, ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve tekerlekli sandalye ile görüşe çıkarıldığı aktardı. Aynı şekilde Gürkan Türkoğlu'nun da 246 gündür açlık grevinde olduğunu, vücudunda his kaybı ve iltihaplanmalar bulunduğunu belirten Parim, Hüseyin Özen'in ise 226 gündür açlık grevini sürdürdüğünü, denge kaybı ve burun kanamaları yaşadığını ifade etti.

"Kritik eşik aşıldı"

Mahpusların ciddi kilo kaybı nedeniyle ayakta duramadıkları ve yalnızca tekerlekli sandalye ile hareket edebildiklerini vurgulayan Parim, sağlık durumlarının kritik eşiği aştığını belirtti. Parim, duruma ilişkin Adalet Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili kurumlarla yapılan başvurulara rağmen somut bir adım atılmadığını, cezaevi yönetimiyle yapılan son görüşmelerde de herhangi bir iyileştirme sinyali alınamadığını ifade etti.

Parim, açlık grevindeki mahpusların taleplerinin meşru ve haklı olduğu belirterek, insan onuruna aykırı tecrit koşullarının sona erdirilmesini ve mahpusların talepleri doğrultusunda sevk işlemlerinin gecikmeksizin gerçekleştirilmesini çağrısında bulundu. Parim, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları, açlık grevlerinin yarattığı hayati risklere karşı derhal sorumluluk almaya ve gerekli adımları atmaya davet etti.

Fotoğraf: MA

İzmir

ÇHD İzmir'in şube binasında yaptığı açıklamada "Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın" pankartı asıldı. Basın metnini ÇHD İzmir Şubesi Yöneticisi Firdevs Avşar okudu.

Yüksek Güvenlikli Cezaevleri’nde havalandırmanın olmadığı, mahpusların günde 1 veya 2 saatliğine havalandırmaya çıkabildiği 'ağırlaştırılmış tecrit hapishaneleri' olduğunu ifade eden Firdevs Avşar, şunları söyledi:

"Kuyu tipi hapishaneler, tutsakların fiziki ve psikolojik sağlığını tehdit etmektedir. Bu hapishanelerde tutulan tutsaklarda uyaran sayısındaki azalmaya bağlı olarak algılamada düşüşler, sürekli yalnızlığa bağlı olarak bunalım hissi ve uzun süre dar bir alanda kalmaktan kaynaklı olarak göz bozuklukları gelişebilmektedir. Tutsakların hücrelerinde bulunan havalandırma penceresine çekilen fens teli, ancak bir kalem ucunun girebileceği genişliktedir. Bu nedenle hücrede hava sirkülasyonu da bulunmamaktadır. "Müvekkillerimizle yaptığımız görüşmelerde Antalya YGC Kuyu Tipi Hapishanesi’nde tutulan adli tutukluların, hapishanenin fiziki koşullarına dayanamayarak gardiyanlara 'Öldürün lan bizi' diyerek bağırdığı dahi ifade edilmiştir. Kuyu tipi hapishaneler en temel insan haklarıyla bağdaşmamakta ve ağırlaştırılmış tecridi tüm hapishanelere yaymaktadır. Bu hapishaneler bilinçli olarak şehrin en uzak noktalarına inşa edildiğinden doğal mahrumiyet bölgesidir. Bu durum yetmezmiş gibi hapishanedeki diğer insanlardan da soyutlanarak tamamen etkisizleştirilmiş bir insan yaratılmak istenmekte, siyasi tutsakların düşünceleri teslim alınmak istenmektedir."

Fotoğraf: MA

"Kuyu tipi işkenceye son verilmeli"

Avşar, Antalya’da bulunan Tahsin Sağaltıcı, Gürkan Türkoğlu ve Hüseyin Özen'in "Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması", kendilerinin ve arkadaşlarının "kuyu tipi" olmayan bir cezaevine sevk edilmesi talebiyle süresiz açlık grevinde olduğunu dile getirdi ve devamla şunları söyledi:

"Süresiz açlık grevinin 246. gününde olan Tahsin Sağaltıcı 42 kilonun altına düşmüştür. Dilinde yaralar oluşmaya başlayan Tahsin Sağaltıcı’nın ayaklarında ciddi yanmalar vardır. Açlık grevinde günlerinin ilerlemesi nedeniyle ciddi hafıza sorunları yaşamaktadır. Tahsin Sağaltıcı avukat görüş kabinine tekerlekli sandalyeyle getirilmiştir. Yine süresiz açlık grevinin 246. gününde olan, avukat görüşüne dahi sandalyeyle çıkartılabilen Gürkan Türkoğlu’nun parmak uçlarında yanmalar, ayaklarında his kaybı bulunmaktadır. Diz kapağında iltihaplanmalar olan Gürkan Türkoğlu, sürekli biçimde ateşlenmektedir. "57 yaşındaki siyasi tutsak Hüseyin Özen, bugün itibariyle süresiz açlık grevinin 226.günündedir. Kafasında, bacaklarında yaralar oluşan, avukat görüşüne tekerlekli sandalyeyle çıkabilen Hüseyin Özen, burun kanamaları ve denge sorunu yaşamaktadır. Artık direnişçilerin sağlıkları kritik eşiği aşmıştır. Bu saatten sonra geçen her gün, kabul edilebilir taleplerle direnişlerini sürdüren tutsakların yaşam hakkını bile isteye gasbetmek anlamına gelecektir. Direnişçilerin talepleri kabul edilmeli, yaşam hakları korunmalı ve kuyu tipi işkenceye son verilmelidir."

İstanbul

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu da İstanbul Beyoğlu'nda bulunan dernek binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, "Tahsin Sağaltıcı, Gürkan Türkoğlu ve Hüseyin Özen’in talepleri kabul edilsin! Sevkler sağlansın kuyu tipi hapishaneler kapatılsın" pankartı açılırken, basın metnini ÇHD üyesi Doğa İncesu okudu.

