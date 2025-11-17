ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 17:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 19:04
3 dk Okuma

Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"

Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle açlık grevi başlatan Serkan Onur Yılmaz’ın eylemi 1 yılı geride bıraktı. Arkadaşı Murat Tan, "grevdekiler için geç kalmayın" çağrısı yaptı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"
*Serkan Onur Yılmaz

Kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak bilinen Yüksek Güvenlikli Hapishanelere karşı açlık grevilerinde birinci yıl geride kaldı. Serkan Onur Yılmaz 372, Ayberk Demirdöğen 252, Fikret Akar ise 234 gündür kuyu tiplerinin kapatılması talebiyle grevde. Her birinin sağlık durumu artık kritik aşamada.

Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"
Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"
29 Ekim 2025

Serkan Onur Yılmaz ile aynı cezaevinde kalan Nurettin Kaya, Yılmaz'ın sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi. Kaya, arkadaşının yaşadığı sorunları şöyle aktardı:

"Ağrıları, kaşıntıları, vücüdunun bazı bölgelerindeki uyuşmalar devam ediyor. Ara ara yutkunmakta zorluk çekiyor, nefessiz kalıyor. Uyuduğu sırada farkında olmadan baygınlık geçiriyor. Arkadaşları artık uyuduğu zaman yarı baygınlık halinde olması nedeniyle seslendiklerinde kendini duymadıklarını anlatıyor. Muhtemelen gözü açık olsa bile vücudu kendini kitliyor ve algılayamıyor. Sıvı tüketiminde azalma olmuştu ama bu aralar yeniden eski seviyelerine ulaşmış. Yine kalp bölgesinde ara ara sancı ve sızıları devam ediyor."

"Ne insanlık, ne insan onuru..."

Açlık grevindeki arkadaşlarının seslerinin duyulması için bianet'e yazan İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Murat Tan, "Kuyu tipleri ne insanlık tanıyor, ne insan onuru ne adalet. Burada kalmak canlı canlı gömülmek demek. Kimse bizden bunu kabul etmemizi beklememelidir. Bunu bize reva görmeye hakları yoktur" dedi.

"Serkan sizin için de direniyor"

Tan, yaptıkları açık görüşte, arkadaşı ile annesi arasındaki bir diyaloğu şöyle anlattı:

"Arkadaşım, Serkan’ı anlatınca annesi üzüldü. Annesine 'eğer bir şey yapıp onu yaşatamazsanız yarın o kuyuya beni de atacaklar. Ben de Serkan gibi direnmek zorunda kalacağım' dedi. Annesinin içi yandı belki. Annelerinin çocuklarından bunları duymak acımasız gelebilir; ama inanın ki kuyu tiplerinde yaşam bundan daha da acımasız. Artık hiç kimse 'bu hapishaneler beni ilgilendirmez' dememeli. Unutmayın, sudan sebeplerle herkes buralara atılıyor. O yüzden üzülmeyin ama yüreğinizle hissetmeye çalışın. Serkan sizin için de direniyor."

"Geç kalmayın" çağrısı

Serkan Onur Yılmaz'ın kuyu tipinden Bolu F tipine sevk edildiğini hatırlatan Murat Tan, grevdeki arkadaşları için "geç kalmayın" çağrısı yaptı:

"Serkan, geride Antalya YGH'de kalan yaşlı ve hasta olduğu için açlık grevi yapamayan arkadaşlarının tedavileri için direniyor. Onunla birlikte Ayberk Demirdöğen, Ümit Çobanoğlu, Fikret Akar, Tahsin Sağaltıcı, Hüseyin Özen, Gürkan Türkoğlu da onlarca gündür açlık grevindeler. Daha fazla gecikmeden ölümler olmadan bu haklı talepleri için bu direnişe ses verin. Bu dayanışma ve mücadele birkaç kez olumlu sonuç verdi, bir kez daha yaratılabilir."

Grevdekilerin son durum

  • Serkan Onur Yılmaz: 372
  • Ayberk Demirdöğen: 252
  • Fikret Akar: 233
  • Ümit Çobanoğlu: 172
  • Berkin Berberoğlu: 158
  • Fırat Kaya: 114
  • Gürkan Türkoğlu: 112
  • Tahsin Sağaltıcı: 112
  • Ali Dilmen: 100
  • Hüseyin Özen: 91
  • Cemil Kurt: 54
  • Ulaş İnci: 39
  • Doğan Karataştan: 34
  • Nazım Şafak Korkmaz: 29

(AB)

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV'de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

