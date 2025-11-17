Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"

Kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak bilinen Yüksek Güvenlikli Hapishanelere karşı açlık grevilerinde birinci yıl geride kaldı. Serkan Onur Yılmaz 372, Ayberk Demirdöğen 252, Fikret Akar ise 234 gündür kuyu tiplerinin kapatılması talebiyle grevde. Her birinin sağlık durumu artık kritik aşamada.

Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"

Serkan Onur Yılmaz ile aynı cezaevinde kalan Nurettin Kaya, Yılmaz'ın sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi. Kaya, arkadaşının yaşadığı sorunları şöyle aktardı:

"Ağrıları, kaşıntıları, vücüdunun bazı bölgelerindeki uyuşmalar devam ediyor. Ara ara yutkunmakta zorluk çekiyor, nefessiz kalıyor. Uyuduğu sırada farkında olmadan baygınlık geçiriyor. Arkadaşları artık uyuduğu zaman yarı baygınlık halinde olması nedeniyle seslendiklerinde kendini duymadıklarını anlatıyor. Muhtemelen gözü açık olsa bile vücudu kendini kitliyor ve algılayamıyor. Sıvı tüketiminde azalma olmuştu ama bu aralar yeniden eski seviyelerine ulaşmış. Yine kalp bölgesinde ara ara sancı ve sızıları devam ediyor."

"Ne insanlık, ne insan onuru..."

Açlık grevindeki arkadaşlarının seslerinin duyulması için bianet'e yazan İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Murat Tan, "Kuyu tipleri ne insanlık tanıyor, ne insan onuru ne adalet. Burada kalmak canlı canlı gömülmek demek. Kimse bizden bunu kabul etmemizi beklememelidir. Bunu bize reva görmeye hakları yoktur" dedi.

"Serkan sizin için de direniyor"

Tan, yaptıkları açık görüşte, arkadaşı ile annesi arasındaki bir diyaloğu şöyle anlattı:

"Arkadaşım, Serkan’ı anlatınca annesi üzüldü. Annesine 'eğer bir şey yapıp onu yaşatamazsanız yarın o kuyuya beni de atacaklar. Ben de Serkan gibi direnmek zorunda kalacağım' dedi. Annesinin içi yandı belki. Annelerinin çocuklarından bunları duymak acımasız gelebilir; ama inanın ki kuyu tiplerinde yaşam bundan daha da acımasız. Artık hiç kimse 'bu hapishaneler beni ilgilendirmez' dememeli. Unutmayın, sudan sebeplerle herkes buralara atılıyor. O yüzden üzülmeyin ama yüreğinizle hissetmeye çalışın. Serkan sizin için de direniyor."

"Geç kalmayın" çağrısı

Serkan Onur Yılmaz'ın kuyu tipinden Bolu F tipine sevk edildiğini hatırlatan Murat Tan, grevdeki arkadaşları için "geç kalmayın" çağrısı yaptı:

"Serkan, geride Antalya YGH'de kalan yaşlı ve hasta olduğu için açlık grevi yapamayan arkadaşlarının tedavileri için direniyor. Onunla birlikte Ayberk Demirdöğen, Ümit Çobanoğlu, Fikret Akar, Tahsin Sağaltıcı, Hüseyin Özen, Gürkan Türkoğlu da onlarca gündür açlık grevindeler. Daha fazla gecikmeden ölümler olmadan bu haklı talepleri için bu direnişe ses verin. Bu dayanışma ve mücadele birkaç kez olumlu sonuç verdi, bir kez daha yaratılabilir."

Grevdekilerin son durum Serkan Onur Yılmaz: 372

Ayberk Demirdöğen: 252

Fikret Akar: 233

Ümit Çobanoğlu: 172

Berkin Berberoğlu: 158

Fırat Kaya: 114

Gürkan Türkoğlu: 112

Tahsin Sağaltıcı: 112

Ali Dilmen: 100

Hüseyin Özen: 91

Cemil Kurt: 54

Ulaş İnci: 39

Doğan Karataştan: 34

Nazım Şafak Korkmaz: 29

(AB)