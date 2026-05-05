HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 13:15 5 Mayıs 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 17:02 5 Mayıs 2026 17:02
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD’deki bir tesisten 1500 beagle kurtarıldı

Tesiste tutulan köpekler, deney amaçlı araştırmalarda kullanılıyor, test süreçlerine tabi tutuluyor ve satılıyordu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

ABD’deki Ridglan Farms tesisinde geçtiğimiz ay yaşanan protestolar ve gözaltıların ardından, hayvan hakları gruplarıyla yapılan anlaşma sonucu köpeklerin tesisten satın alınarak kurtarılması sağlandı.

Tesiste kafeslere kapatılan köpekler, deney amaçlı araştırmalarda kullanılıyor, satılıyor ve yoğun şekilde üretim ile test süreçlerine tabi tutuluyordu.

New York Post’un aktardığına göre, hayvan hakları örgütleri Big Dog Ranch Rescue ve Center for a Humane Economy, köpekleri açıklanmayan bir bedel karşılığında devralmak üzere anlaşma yaptı.

Ancak yaklaşık 500 köpek, görüşmeler sürerken tesiste kalmaya devam edecek. Big Dog Ranch Rescue 1000 köpeğin sahiplendirilmesi için çalışırken, kalan köpeklerin sorumluluğunu Center for a Humane Economy üstlenecek.

Big Dog Ranch Rescue başkanı Lauree Simmons, kurtarılan köpeklerin sahiplendirilmesi için yüzlerce başvuru aldıklarını; ancak köpeklerin uygun yuvalara yerleştirilmesi için titiz bir değerlendirme süreci yürüttüklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay Wisconsin polisi, köpekleri kurtarmak için tesis çevresinde toplanan yaklaşık 1000 hak savunucusuna engel olmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Eylemde 29 kişi gözaltına alındı, beşi ağır hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Mart ayında ise protestocular tesise girerek 30 köpeği kurtardı, eylem sonrası 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Tesis, hayvanlara kötü muamele iddialarını reddetse de özel savcı Tim Gruenke, bazı uygulamaların veterinerlik standartlarını ihlâl ettiğini belirledi.

Süreci yürüten savcı, tesisin köpekleri satmasının yasaklandığını; ancak içeride deney faaliyetlerinin devam edebileceğini açıkladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları cins köpekler deneye hayır beagle
