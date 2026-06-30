ABD’de teknoloji şirketlerine çocuk güvenliği yükümlülüğü geliyor

ABD Temsilciler Meclisi, çocukların dijital ortamlarda korunmasını hedefleyen "Çocukların İnternet ve Dijital Güvenliği Yasası"nı kabul etti. Tasarı, teknoloji şirketlerine çocukları cinsel istismar dahil çevrimiçi zararlardan koruma ve bağımlılık yaratan özellikleri sınırlandırma yükümlülüğü getiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, çocukların çevrimiçi güvenliğine ilişkin yasa tasarısını 267’ye karşı 117 oyla kabul etti. Reuters’ın haberine göre tasarı, Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin desteğiyle Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Düzenleme, dijital platformlara çocukların çevrimiçi ortamda maruz kalabileceği zararları azaltma sorumluluğu yüklüyor. Tasarıya göre şirketlerin, çocukların bağımlılık yaratan özellikleri sınırlayabilmesi için seçenekler sunması ve cinsel istismar gibi risklere karşı koruyucu politikalar geliştirmesi gerekiyor.

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Platformların sorumluluğu tartışılıyor

ABD’de çocukların sosyal medya ve dijital platformlarda korunmasına ilişkin tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Tasarının destekçileri, teknoloji şirketlerinin çocukların güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

Eleştiriler ise düzenlemenin çocukları koruma hedefiyle hazırlanmasına rağmen ifade özgürlüğü, mahremiyet ve yaş doğrulama uygulamaları açısından yeni riskler yaratabileceği yönünde. Daha önce Temsilciler Meclisi komisyonunda görüşülen benzer düzenlemelerde de yaş doğrulama, ebeveyn denetimi ve platform tasarımlarının çocuklar üzerindeki etkisi tartışma konusu olmuştu.

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“Çocuk güvenliği” başlığı altında teknoloji düzenlemesi

Tasarı, ABD’de teknoloji şirketlerinin çocuklara yönelik sorumluluklarının federal düzeyde yeniden tanımlanması açısından önemli görülüyor. Ancak Senato’daki görüşmeler, metnin mevcut haliyle yasalaşıp yasalaşmayacağını belirleyecek.

Kaynak: Reuters, The Verge.

(NÖ)