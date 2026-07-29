ABD yabancı robot ithalini yasakladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı ülkelerde üretilen bağlantılı mobil robotları ulusal güvenlik riski gerekçesiyle yasakladı. Düzenleme, yeni modellerin ABD'de ithal edilmesini, pazarlanmasını ve satılmasını engelliyor. FCC, sensör ve ağ bağlantılı robotların kamera, mikrofon ve LiDAR gibi donanımlarla hassas veri toplayabileceğini, uzaktan ele geçirilebileceğini ve istihbarat amaçlı kullanılabileceğini savunuyor. Yasak tüm yabancı üreticileri kapsasa da en büyük etkiyi 2025'te dünya sevkiyatının yüzde 85'ini gerçekleştiren Çinli şirketler görecek. Uzmanlar yasağın yerli tedarik zincirini güçlendirebileceğini, ancak düşük maliyetli robotlara erişimi kısıtlayarak ABD'deki yapay zekâ araştırmalarını yavaşlatabileceğini belirtiyor. Meta CEO'su Zuckerberg, güvenlik gerekçeli yasakların yenilikçiliğe zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı ülkelerde üretilen bağlantılı mobil robotları “ulusal güvenlik açısından kabul edilemez risk” taşıyan ekipmanlar listesine ekledi. Karar, yeni modellerin FCC onayı almasını şart koşuyor; dolayısıyla ABD’ye ithal edilmesini, ve ülke içinde pazarlanmasını ve satılmasını engelliyor. Daha önce onaylanarak piyasaya sürülen cihazlar şimdilik kapsam dışında; ancak FCC gerekli görürse mevcut izinleri de kaldırabilecek.

Düzenleme kamuoyuna “Çin robotlarına yasak” olarak yansısa da, resmî metin yalnızca Çin’de değil, ABD dışında üretilmiş gelişmiş mobil robotların tamamını kapsıyor. Savunma Bakanlığı'nın belirli bir cihazın güvenlik riski taşımadığına karar vermesi halinde istisna tanınabilecek. Reuters, uygulamanın en büyük etkisinin Çinli üreticiler üzerinde hissedileceğini ve ileride bazı Çin dışı tedarikçilere muafiyet verilebileceğini bildirdi.

FCC, sensör ve ağ bağlantısıyla çalışan insansı, dört ayaklı, tekerlekli ve paletli mobil robotları düzenleme kapsamına aldı. Raylı sistemler, insansız hava ve su araçları, tıbbi cihazlar ile sabit endüstriyel robot kolları ise kapsam dışında bırakıldı.

Güvenlik gerekçesi bütünüyle temelsiz değil

Washington’ın temel savı, robotların artık yalnızca mekanik aygıtlar değil, kamera, mikrofon, lazerli tarayıcı (LiDAR), termal sensör ve ağ bağlantısıyla çevrelerini sürekli kaydeden hareketli bilgisayarlar olduklarına dayanıyor. Fabrika, enerji tesisi ya da araştırma laboratuvarlarında çalışan bu tür cihazların üretim süreçleri, bina planları ve teknik altyapıya ilişkin ayrıntılı veriyi toplayabilmeleri mümkün.

FCC’nin dayandığı güvenlik değerlendirmesinde, robotların uzaktan ele geçirilerek yönlendirilebileceği, topladıkları verilerin dışarı aktarılabileceği ve yabancı istihbarat servislerinin gözetleme kapasitesine katkı sağlayabileceği savunuluyor. Belgede, binlerce ev robotunu etkileyen bir güvenlik açığı ve bazı insansı ve dört ayaklı robotlarda saptanan uzaktan erişim açıkları örnek olarak gösteriliyor.

Bu risk yalnızca Çin yapımı cihazlardan kaynaklanmıyor. Ağ bağlantılı her robot zayıf yazılım güvenliği veya denetlenmeyen uzaktan erişim kanalları nedeniyle saldırıya açık olabilir. Bu nedenle kritik altyapıda kullanılan robotların kaynak kodlarının, veri akışının ve yazılım güncellemelerinin denetlenmesi makul bir güvenlik önlemi olarak değerlendiriliyor.

Ancak FCC kararı, cihazları teknik güvenlik performansına göre değil, üretildikleri ülkeye göre topluca sınıflandırıyor. Bu nedenle düzenleme, dar anlamda bir siber güvenlik standardından çok, güvenlik gerekçesiyle oluşturulmuş geniş bir sanayi ve ticaret engeli niteliği taşıyor.

Koruma sağlayabilir, araştırmayı da pahalılaştırabilir

Yasak, henüz gelişme aşamasında olmasına rağmen hızla büyüyen bir teknoloji ekosistemini hedef alıyor. Karar yalnızca insansı robotları değil; dört ayaklı robotlar, otonom mobil platformlar, lojistik robotları ve yeni kuşak yapay zekâ destekli tüketici robotlarını da kapsıyor. Kuzey Amerika'da yalnızca hizmet robotları pazarının yaklaşık 14 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı, endüstriyel robotlar, sensör teknolojileri, yazılım ve sistem entegrasyonu da hesaba katıldığında ise ABD'de kısıtlamanın doğrudan etkileyebileceği robotik ekosisteminin bugünkü hacminin 20 milyar doların üzerine çıktığı belirtiliyor. İnsansı robotlar bu bütünün henüz 4-6 milyar dolar düzeyindeki küçük ama en hızlı büyüyen bölümünü oluşturuyor.

Çin ise bu alandaki en büyük üretici konumunda. Sektör verilerine göre 2025'te dünyaya sevk edilen insansı robotların yaklaşık yüzde 85'i Çinli şirketler tarafından üretildi. Düşük maliyetli robotlarıyla öne çıkan Unitree Robotics tek başına küresel sevkiyatın yaklaşık üçte birini gerçekleştirdi. ABD'nin son kararı, bu üstünlüğün yalnızca bugünkü satışlara değil, geleceğin robotik ve fiziksel yapay zekâ pazarındaki rekabet dengelerine de yansımasını engellemeyi amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Yasağı destekleyen uzmanlar, Çin'in düşük maliyetli robotlarla ABD pazarında hızla güç kazanmasının yerli üreticileri zayıflatabileceğini ve ülkeyi kritik parça ve yazılım bakımından dışa bağımlı bırakabileceğini savunuyor. Dış İlişkiler Konseyi üyesi Chris McGuire, kararın yerli tedarik zincirlerini güçlendireceğini söylerken, Georgetown Üniversitesi'nden Peter Harrell de veri toplayan robotların kritik sektörlerde kullanılmasının ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

Karşı görüştekiler ise robotikte ilerlemenin yalnızca yazılım geliştirmekle mümkün olmadığını, yapay zekâ sistemlerinin gerçek robotlar üzerinde eğitilmesi gerektiğini vurguluyor. Çin'in Hangzhou kentinde kurulu Unitree Robotics'in düşük maliyetli dört ayaklı ve insansı robotları, ABD'deki üniversiteler ve girişimler için önemli bir deneyim platformu haline gelmiş durumda. FCC mevcut ürünlerin satışına şimdilik izin verse de, yeni modellerin pazara girişinin durması özellikle üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve düşük maliyetli robotlara erişen teknoloji girişimleri açısından arzı daraltabilir. Uzmanlara göre bu durum, kısa vadede yerli üreticilere koruma sağlarken, uzun vadede ABD'nin yapay zekâ ve robotik araştırmalarının maliyetini artırarak yenilik hızını da yavaşlatabilir.

Robotik ve yapay zekâ yatırımcısı Ramez Naam, yasağı "iki yanı keskin bir bıçak" olarak niteliyor. Naam'a göre ABD kısa vadede güvenlik kazanabilir; ancak Çin daha geniş pazarlarda veri, deneyim ve üretim ölçeğini büyütmeyi sürdürebilir. Bu nedenle birçok araştırmacı, ucuz robotlara erişimin kesilmesinin Amerika'nın yapay zekâ araştırmalarını da yavaşlatabileceği görüşünde.

Zuckerberg: "Yasaklar yenilikçiliği de sınırlayabilir"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Financial Times'a verdiği demeçte Çin yapımı yapay zekâ modellerinin toptan yasaklanmasına karşı çıktı. Böyle bir yaklaşımın Amerikan yenilikçiliğine zarar verebileceğini, açık modellerin ise araştırmacılara daha geniş bir deneme olanağı sunduğunu savundu.

Zuckerberg'in değerlendirmesi doğrudan robot ithalatı yasağıyla ilgili olmasa da, güvenlik ve teknolojik açıklık arasındaki gerilimi vurguluyor. Rakip ülkenin teknolojisini bütünüyle dışlamak kısa vadede güvenlik sağlayabilir; ancak uzun vadede araştırmacıları küresel bilgi, model ve donanım dolaşımından koparma riski de taşıyor.

Teknoloji duvarları iki ayrı dünya yaratabilir

Devletlerin bilim ve teknoloji alışverişini güvenlik gerekçesiyle sınırlaması yeni bir şey değil. Soğuk Savaş döneminde Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği'ne gelişmiş bilgisayar, elektronik ve makine ihracatını denetleyen CoCom sistemi, belirli teknolojilere erişimi zorlaştırırken Sovyetleri kendi alternatif üretim ağlarını kurmaya yöneltti. Son yıllarda ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yarı iletkenler ve çip üretim ekipmanları ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Pekin'in yerli çip ve yapay zekâ ekosistemine yaptığı yatırımları da hızlandırdı. Bu tarihsel deneyim, teknoloji ambargolarının bütünüyle etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Stratejik ürünlerde uygulanan hedefli kısıtlamalar rakibin gelişmesini yavaşlatabilir. Ancak geniş ve uzun süreli yasaklar, hedef ülkeyi alternatif teknolojiler geliştirmeye yönlendirirken bilimsel işbirliğini, ortak güvenlik standartlarını ve karşılıklı denetim mekanizmalarını da zayıflatabiliyor.

(AEK)