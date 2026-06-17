ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 00:08 17 Haziran 2026 00:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 01:06 17 Haziran 2026 01:06
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD: Trump yönetimi, en zengine vermek için yoksullara gıda yardımı programında kesinti yapıyor

Savunmaya, göçmen avlama harekâtlarına bütçe katkısı artırılıp zenginlerden alınan vergiler kısılırken, Temsilciler Meclisi kadınlar, bebekler ve küçük çocuklara yönelik gıda desteği programından 200 milyon dolar kesinti yapılmasını kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD: Trump yönetimi, en zengine vermek için yoksullara gıda yardımı programında kesinti yapıyor
"Yoksullukla savaşın, yoksullarla değil": ABD'de evsizler yönelik polis saldırısını protesto eden öğrenciler /Fotoğraf: SOPA Images

İnsan Hakları Gözlem (Human Rights Watch [HRW]) , 4 Haziran’da Temsilciler Meclisi’nden  geçen tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar İçin Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı’ndan (WIC) 5,4 milyon kadın ve çocuğa yapılan meyve-sebze yardımına darbe vurulacağını bildirdi. 

HRW Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar İçin Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı’ndan (WIC) yapılacak 200 milyon ABD doları kesintinin ABD’de zaten ağır seyreden ırksal sağlık eşitsizliklerini derinleştirme riski taşıdığını vurguladı: ABD'de siyah kadınların anne ölüm oranı beyaz kadınlara kıyasla üç kattan fazla; siyah, Amerikan Yerlisi ve Alaska Yerlisi bebeklerin ölüm oranı ise beyaz bebeklerin yaklaşık iki katı. HRW, Senato’ya tasarıdaki kesintileri reddetme çağrısı yaptı. 

ABD bütçesinin katlanılmaz eşitsizlikleri

Kesinti, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin OECD ve G7 ülkeleri arasında gelir ve servet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu gerçeğini yeniden gündeme getirdi:  Trump yönetiminin bütçe önceliklerinin sosyal programlardan savunma harcamalarına, sınır güvenliğine ve vergi indirimlerine doğru kayması yönündeki eleştirileri de güçlendirdi.

Trump yönetiminin 2027 bütçe talebi, ulusal savunma için 1,5 trilyon dolar öngörüyor; Beyaz Saray bunu 2026’ya göre yaklaşık yüzde 44 artış olarak sunuyor. Savunma Bakanlığı da bu artışı “kuşak ölçeğinde yatırım” diye savunuyor. Temsilciler Meclisi Demokratları ise 2027 savunma ödenek tasarısının Pentagon bütçesini 1 trilyon doların üzerine çıkaracağını ve bunun 2026’ya göre 234 milyar dolarlık artış anlamına geldiğini duyurdu. 

Aynı dönemde Kongre, Trump yönetiminin göçmenlik yaptırımları gündemine yaklaşık 70 milyar dolar ek kaynak sağladı; bu paketin içinde ICE için 38 milyar, Sınır Devriyesi için 26 milyar dolar bulunuyor. Öte yandan Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı eliyle kurduğu 1,776 milyar dolarlık “Anti-Weaponization Fund”, 6 Ocak Capitol saldırısı sanıkları ve Trump müttefiklerinin tazminat başvurularına kapı açabileceği gerekçesiyle tepki çekti; fonun işleyişi federal mahkeme tarafından şimdilik durduruldu. 

Vergi alanında da karşıtlık çarpıcı: Bağımsız bütçe analizlerine göre Trump döneminin vergi indirimlerinin uzatılması ve yeni indirimlerle birlikte federal gelirlerde on yılda yaklaşık 4–4,5 trilyon dolarlık kayıp yaratması bekleniyor. Bipartisan Policy Center, ilgili vergi paketinin federal gelirleri net 4,5 trilyon dolar azaltacağını; Vergi Vakfı (Tax Foundation) ise Cumhuriyetçilerin planının geleneksel hesaplamayla 4 trilyon dolar gelir kaybı doğuracağını hesapladı.

Sayıların anlamı açık: Trump yönetimi ulusal gelirin yüzde 45-50'sini alan en zengin yüzde 10 için potansiyel vergi gelirlerinin 4-4,5 milyar dolarlık kısmından vazgeçerken, orduya, polise ve Trump militanlarına kaynak aktarmak için üçte ikisi federal yoksulluk sınırının altında, üçte birden fazlası ise yoksulluk sınırının yarısının da altındaki gelirle yaşayan ailelerin yararlandığı yardım bütçesine yöneliyor. 

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
abd Ekonomik eşitsizlik sağlıkta eşitsizlik bütçe
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git