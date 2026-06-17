ABD: Trump yönetimi, en zengine vermek için yoksullara gıda yardımı programında kesinti yapıyor

İnsan Hakları Gözlem (Human Rights Watch [HRW]) , 4 Haziran’da Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar İçin Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı’ndan (WIC) 5,4 milyon kadın ve çocuğa yapılan meyve-sebze yardımına darbe vurulacağını bildirdi.

HRW Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar İçin Özel Tamamlayıcı Beslenme Programı’ndan (WIC) yapılacak 200 milyon ABD doları kesintinin ABD’de zaten ağır seyreden ırksal sağlık eşitsizliklerini derinleştirme riski taşıdığını vurguladı: ABD'de siyah kadınların anne ölüm oranı beyaz kadınlara kıyasla üç kattan fazla; siyah, Amerikan Yerlisi ve Alaska Yerlisi bebeklerin ölüm oranı ise beyaz bebeklerin yaklaşık iki katı. HRW, Senato’ya tasarıdaki kesintileri reddetme çağrısı yaptı.

ABD bütçesinin katlanılmaz eşitsizlikleri

Kesinti, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin OECD ve G7 ülkeleri arasında gelir ve servet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu gerçeğini yeniden gündeme getirdi: Trump yönetiminin bütçe önceliklerinin sosyal programlardan savunma harcamalarına, sınır güvenliğine ve vergi indirimlerine doğru kayması yönündeki eleştirileri de güçlendirdi.

Trump yönetiminin 2027 bütçe talebi, ulusal savunma için 1,5 trilyon dolar öngörüyor; Beyaz Saray bunu 2026’ya göre yaklaşık yüzde 44 artış olarak sunuyor. Savunma Bakanlığı da bu artışı “kuşak ölçeğinde yatırım” diye savunuyor. Temsilciler Meclisi Demokratları ise 2027 savunma ödenek tasarısının Pentagon bütçesini 1 trilyon doların üzerine çıkaracağını ve bunun 2026’ya göre 234 milyar dolarlık artış anlamına geldiğini duyurdu.

Aynı dönemde Kongre, Trump yönetiminin göçmenlik yaptırımları gündemine yaklaşık 70 milyar dolar ek kaynak sağladı; bu paketin içinde ICE için 38 milyar, Sınır Devriyesi için 26 milyar dolar bulunuyor. Öte yandan Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı eliyle kurduğu 1,776 milyar dolarlık “Anti-Weaponization Fund”, 6 Ocak Capitol saldırısı sanıkları ve Trump müttefiklerinin tazminat başvurularına kapı açabileceği gerekçesiyle tepki çekti; fonun işleyişi federal mahkeme tarafından şimdilik durduruldu.

Vergi alanında da karşıtlık çarpıcı: Bağımsız bütçe analizlerine göre Trump döneminin vergi indirimlerinin uzatılması ve yeni indirimlerle birlikte federal gelirlerde on yılda yaklaşık 4–4,5 trilyon dolarlık kayıp yaratması bekleniyor. Bipartisan Policy Center, ilgili vergi paketinin federal gelirleri net 4,5 trilyon dolar azaltacağını; Vergi Vakfı (Tax Foundation) ise Cumhuriyetçilerin planının geleneksel hesaplamayla 4 trilyon dolar gelir kaybı doğuracağını hesapladı.

Sayıların anlamı açık: Trump yönetimi ulusal gelirin yüzde 45-50'sini alan en zengin yüzde 10 için potansiyel vergi gelirlerinin 4-4,5 milyar dolarlık kısmından vazgeçerken, orduya, polise ve Trump militanlarına kaynak aktarmak için üçte ikisi federal yoksulluk sınırının altında, üçte birden fazlası ise yoksulluk sınırının yarısının da altındaki gelirle yaşayan ailelerin yararlandığı yardım bütçesine yöneliyor.

(AEK)