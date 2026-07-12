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YT: Yayın Tarihi: 12.07.2026 10:32 12 Temmuz 2026 10:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.07.2026 10:47 12 Temmuz 2026 10:47
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti

Güney Carolina’yı 2003’ten bu yana ABD Senatosu’nda temsil eden Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın ofisi, senatörün “kısa süreli ve ani bir rahatsızlığın” ardından öldüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti
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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Graham’ın ofisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, senatörün kısa süreli ve beklenmedik bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesi, yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

NBC News’in aktardığına göre, cumartesi gecesi Graham’ın Washington’daki evine “kalp durması” ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Ancak Graham’ın ofisi ölüm nedenine ilişkin bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

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23 yıldır Senato’daydı

2002’de Senato’ya seçilen Graham, Ocak 2003’ten bu yana Güney Carolina eyaletini temsil ediyordu. Ölümünden önce Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor ve Kasım 2026 seçimlerinde beşinci dönem için yeniden aday olmaya hazırlanıyordu.

Graham, 2016’daki başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump’a karşı Cumhuriyetçi Parti’nin aday adaylarından biri olmuş ve Trump’ı sert biçimde eleştirmişti. Seçimlerin ardından ise Trump’ın Senato’daki en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü.

ABD’nin İran, Rusya ve Ukrayna politikalarında daha sert ve müdahaleci bir çizgiyi savunan Graham, Trump’a özellikle dış politika konularında danışmanlık yapan isimlerden biriydi.

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“Kürtleri Koruma Yasası”nı sunmuştu

Graham, Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt güçlerine yönelik açıklamaları ve girişimleriyle de biliniyordu.

Ocak 2026’da Demokrat Senatör Richard Blumenthal ile birlikte “Kürtleri Koruma Yasası” adıyla anılan Save the Kurds Act tasarısını Senato’ya sundu. Tasarı, Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle Suriye yönetiminin yetkililerine, finans kuruluşlarına ve yönetime destek sağlayan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

Graham, Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli ortaklarından biri olduğunu savunuyor; Washington yönetiminin bölgedeki Kürt güçleriyle kurduğu ortaklıktan vazgeçmemesi gerektiğini söylüyordu.

Ölümünden bir gün önce Kiev’deydi

Graham, ölümünden bir gün önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. Ziyaretin ardından, Rusya’dan petrol ve doğal gaz satın alan ülkelere yönelik yaptırımları içeren bir düzenleme konusunda Trump yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Pazar günü NBC News’te yayımlanan “Meet the Press” programına katılması planlanan Graham’ın yerine kimin atanacağına Güney Carolina eyalet yönetimi karar verecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
abd abd senatosu Lindsey Graham
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