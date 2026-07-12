ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Graham’ın ofisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, senatörün kısa süreli ve beklenmedik bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesi, yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

NBC News’in aktardığına göre, cumartesi gecesi Graham’ın Washington’daki evine “kalp durması” ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Ancak Graham’ın ofisi ölüm nedenine ilişkin bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

ABD'li Senatör Graham: Trump’ın Kararı, Türkiye İçin Oyun Değiştirici Olacak

23 yıldır Senato’daydı

2002’de Senato’ya seçilen Graham, Ocak 2003’ten bu yana Güney Carolina eyaletini temsil ediyordu. Ölümünden önce Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor ve Kasım 2026 seçimlerinde beşinci dönem için yeniden aday olmaya hazırlanıyordu.

Graham, 2016’daki başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump’a karşı Cumhuriyetçi Parti’nin aday adaylarından biri olmuş ve Trump’ı sert biçimde eleştirmişti. Seçimlerin ardından ise Trump’ın Senato’daki en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü.

ABD’nin İran, Rusya ve Ukrayna politikalarında daha sert ve müdahaleci bir çizgiyi savunan Graham, Trump’a özellikle dış politika konularında danışmanlık yapan isimlerden biriydi.

İran: ABD’nin 8-9 Temmuz’daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

“Kürtleri Koruma Yasası”nı sunmuştu

Graham, Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt güçlerine yönelik açıklamaları ve girişimleriyle de biliniyordu.

Ocak 2026’da Demokrat Senatör Richard Blumenthal ile birlikte “Kürtleri Koruma Yasası” adıyla anılan Save the Kurds Act tasarısını Senato’ya sundu. Tasarı, Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle Suriye yönetiminin yetkililerine, finans kuruluşlarına ve yönetime destek sağlayan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

Graham, Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli ortaklarından biri olduğunu savunuyor; Washington yönetiminin bölgedeki Kürt güçleriyle kurduğu ortaklıktan vazgeçmemesi gerektiğini söylüyordu.

Ölümünden bir gün önce Kiev’deydi

Graham, ölümünden bir gün önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. Ziyaretin ardından, Rusya’dan petrol ve doğal gaz satın alan ülkelere yönelik yaptırımları içeren bir düzenleme konusunda Trump yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Pazar günü NBC News’te yayımlanan “Meet the Press” programına katılması planlanan Graham’ın yerine kimin atanacağına Güney Carolina eyalet yönetimi karar verecek.

(NÖ)