ABD: Seattle'da yemek festivalinde silahlı çatışma: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Seattle'da pazar akşamı Bite of Seattle yemek festivalinin kapanışında, kalabalık içinde bazı kişilerin birbirlerine silah çekmesiyle başlayan kontrolsüz bir çatışma 3 kişinin ölümüne, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis açıklamasına göre en az iki, mahkeme dosyasına göre üç kişi silah kullandı. Binlerce festivalcinin arasında yaşanan olayda büyük panik çıktı, insanlar kaçışarak stantların ve binaların arkasına sığındı. Yetkililer, festivalin doğrudan hedef alınmadığını, toplum için süren bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson bunun birkaç gün içinde kentteki üçüncü ciddi silahlı olay olduğunu belirterek, silahlı şiddetin şehir için giderek ağırlaşan bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde her yıl düzenlenen Bite of Seattle yemek ve kültür festivalinde, pazar akşamı yaşanan silahlı çatışma can aldı.

Seattle Center'da, binlerce kişinin katıldığı festivalin kapanışına yakın, yerel saatle 18.00 sıralarında duyulan silah seslerinin ardından 3 kişi öldürüldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, 2 yaşında bir çocuk. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Planlı bir saldırı değil, kontrolsüz bir çatışma

Başlangıçta yayılan silahlı saldırı haberlerine karşın, polisin ilk belirlemelerine göre olay festivale yönelik planlı bir saldırı değil.

ABD’de Yemek Festivali'ne silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kalabalıkta, bazı kişilerin birbirlerine silah çekmesiyle başlayan çatışmanın kontrolden çıkması, can kayıplarıyla sonuçlandı. Seattle polisinin açıklamasına göre, bulgular en az iki kişinin birbirlerine ateş ettiğini gösteriyor. Festival alanındaki siviller bu ansızın patlak veren çatışmanın ortasında kaldı.

Polisin müdahalesinden sonra mahkemeye sunulan dosyada olayda üç kişinin silah kullandığı bildirildi. Saldırının nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Silah seslerinin duyulmasıyla festival alanında büyük panik yaşandı. Görgü tanıkları, insanların çocuklarını kucaklayarak kaçtığını, çok sayıda kişinin yiyecek stantlarının ve binaların arkasına sığındığını anlattılar. Festival alanı kısa sürede boşaltılırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seattle Polis Müdür Yardımcısı Tyrone Davis, olayın ardından yaptığı açıklamada toplum açısından süren bir tehdit bulunmadığını belirtti. Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson ise bunun kentte birkaç gün içinde meydana gelen üçüncü ciddi silahlı olay olduğuna dikkat çekti. Silahlı şiddetin şehir için giderek ağırlaşan bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Asıl büyük risk: Bireysel silahlanma 1982'den bu yana düzenlenen Bite of Seattle, ABD'nin kuzeybatısındaki en büyük açık hava yemek festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Seattle Center'da üç gün süren etkinlik, her yıl yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlıyor; canlı müzik etkinlikleri ve yüzlerce yiyecek standıyla kentin en önemli yaz festivalleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yetkililer, soruşturmanın mevcut aşamasında festivalin doğrudan hedef alındığını gösteren bir bulgu bulunmadığını özellikle vurguluyor; olay, festival sırasında yaşanan ve çok sayıda sivilin etkilendiği bir silahlı çatışma olarak değerlendiriliyor. Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson'ın, saldırının ardından, bunun kentte birkaç gün içinde meydana gelen üçüncü ciddi silahlı olay olduğuna dikkat çekerek, yaptığı "Toplumumuzu bir araya getiren kültürel bir etkinliğin yeniden silahlı şiddetle anılması kabul edilemez" açıklaması, festivali hedef alacak bir saldırıdan çok daha büyük bir riske işaret ediyor: Bireysel silahlanma ve ateşli silahlara erişim ABD'de uzun yıllardır çözülemeyen en önemli toplumsal ve siyasal fay hatlarından biri olmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre 2024'te yaklaşık 44 bin kişi ateşli silah yaralanmaları nedeniyle öldü; bu rakam son üç yılda düşüş göstermesine rağmen ülke tarihindeki en yüksek yıllık düzeylerden biri olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, toplu silahlı saldırılardaki azalma eğilimine karşın, bireysel silahlanmanın yaygınlığı ve silahlara erişimin kolaylığı nedeniyle bu tür olayların Amerikan kamusal yaşamının en önemli güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtiyor. İsviçre'de yürütülen Hafif Silah Araştırması (Small Arms Survey) Projesi’nin en kapsamlı küresel tahminine göre ABD'de sivillerin elinde 393 milyondan fazla ateşli silah bulunuyor; bu, her 100 kişiye yaklaşık 121 silah düştüğü anlamına geliyor.



Aynı oran Kanada’da 35, İsviçre’de 28, Almanya’da 20, Avustralya’da 15, İngiltere ve Galler’de ise yaklaşık 5 düzeyinde.

(AEK)