ABD’de Yemek Festivali'ne silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenen geleneksel yemek festivalinde silahlı saldırı düzenlendi. Kentin simge yapısı Space Needle yakınlarında gerçekleşen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

AA'nın geçtiği habere göre, Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan "Bite of Seattle" festivalindeki saldırının yerel saatle 18.00 sularında yaşandığını duyurdu. Olay yerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Nunez, yaralanan 5 kişinin ise Harborview Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını ifade etti. Hastane yetkilileri, vücutlarının çeşitli yerlerinden kurşun alan yaralıların tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, panik havasının hakim olduğu festival alanı hızla tahliye edildi. Washington Eyalet Valisi Bob Ferguson, yerel kolluk kuvvetlerine destek sağlamak amacıyla eyalet devriyesi özel harekat timlerinin bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu. Ferguson, "Dualarım kurbanların aileleriyle ve sahada güvenliği sağlamak için durmaksızın çalışan ekiplerimizle" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, olay yerindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İlk kez 1982 yılında düzenlenen ve 3 gün süren festival, her yıl yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlıyordu.

(EMK)