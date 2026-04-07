ABD saldırısı altındaki İran idamları sürdürüyor: Ali Fehim 8 günde infaz edilen 10. protestocu oldu

İran'da devletin medyası, ocaktaki protestolarda Tahran'da tutuklanan 23 yaşındaki Ali Fehim’in idam edildiğini duyurdu.

6 Nisan'da infaz edilen Fehim, beş gün içinde aynı davada hüküm giyenler arasında asılarak idam edilen dördüncü sanık oldu. Suç ortağı olduğu iddia edilen Ebulfazi Salehi Siyaveşhani, Şahab Zühdi ve Yasir Recaifer de ciddi idam tehdidi altındalar.

İran İnsan Hakları Kurumu (IHRNGO) Ali Fehim'in idamını en güçlü bir biçimde kınayarak, uluslararası toplumu ve hak kuruluşlarını İran’da siyasi mahkûmların her gün idam ediliyor olmasına kararlı tepki gösterilmesini istedi.

"İran rejimi hayatta kalmak için hak savuncularını öldürüyor"

IHRNGO Direktörü Mahmud Emiri-Mugaddem idamlarla ilgili olarak uluslararası toplumu acil tepki göstermeye çağırdı:

“Bu idamlar, İslam Cumhuriyeti’nin hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır; rejim dış çatışmaların gölgesinde kendi halkına karşı savaş yürütüyor. Uluslararası toplumun acil yanıt vermesi gerekiyor. Mahkûmların durumu ve rejimin ölüm cezasını siyasi baskı aracı olarak sistematik kullanımının, İslam Cumhuriyeti ile yapılacak her türlü müzakere veya temasın temel koşulu haline getirilmesi gerekiyor."

Ali'nin suçu protesto, cezası idam

İran yargı kurumunun haber ajansı Mizan'ın haberine göre, "Ali Fehim 6 Nisan 2026’da" belirtilmeyen bir yerde asıldı.

IHRNGO, infaz yerinin Güzelhisar Cezaevi olduğunu belirledi. Mizan'ın haberine göre, Ali, “Siyonist rejim, Amerika Birleşik Devletleri ve düşman gruplar ile onların bağlantılı unsurları adına ulusal güvenliğe karşı operasyonel faaliyetlere katılmak, halkta korku ve güvensizliğe yol açmak” ve “silah ve mühimmat ele geçirmek amacıyla askeri yasak bölgelere girmek ve İran İslam Cumhuriyeti’ne muhalefet amacıyla kamu mülkünü tahrip ve kundaklamak”tan hüküm giydi.

8 Ocak'ta tutuklandı, dört ayda hüküm giydi ve infaz edildi

23 yaşındaki Ali Fehim, 8 Ocak’ta Tahran’daki ülke çapındaki protestolar sırasında tutuklandı. Tahran’daki bir Devrim Muhafızları üssüne saldırmakla suçlanan yedi sanıklı davanın sanıkları arasındaki gencin tutuklanmasından on gün sonra, 18 Ocak’ta devlet medyası beş sanıktan zorla elde edilmiş itirafları yayınladı. Gözterilen videoda, Tahran’daki Devrim Muhafızları üssüne saldırmaları için “Amerikan-Siyonist terör unsurlarınca yönlendirilen aldatılmış gençler” olarak tanımlandılar.

Yargılanma

Yedi sanık, 7 Şubat 2026’da adı “Ölüm Yargıcı”na çıkan Selaveti başkanlığındaki Tahran 15. Devrim Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme bir günde sanıklardan yedisini "muharebe" (Allah'a düşmanlık) ve "efsad-fil-arz" (yeryüzünde bozgunculuk) suçlamalarıyla idama mahkûm etti.

Avukatları olmadan yargılandılar

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, yargılananların avukata erişim yolu kapatılmış ve mahkemece atanan avukatlar tarafından temsil edilmişlerdi. Sanıkların çarptırıldıkları cezalar yüzlerine karşı okunmadı, bu avukatlarca daha sonra bildirdi. Dosya Yüksek Mahkemenin 9. Dairesi’ne gönderildi ve itiraz reddedilerek hüküm onandı.

İdam hücrelerine nakledildiler

Ali Fehim’in infaz öncesi, ciddi idam tehdidi altındaki Ebülfazl Salihi Siyaveşhani ile birlikte hücrelere nakledildiği bildirildi. Davanın diğer iki sanığı Şahab Zühdi ve Yasir Recaifer'in hukuksal durumları net olarak bilinmiyor.

Sekiz günde idam edilen onuncu mahkûm

Ali Fehim, son sekiz gün içinde idam edilen onuncu siyasi mahkûm oldu. Muhammad Taghavi ve Şahrokh Daneşvarkar 30 Mart’ta, suç ortakları Puya Ghubadi ve Babek Alipur da 31 Mart’ta gizlice idam edildiler.

Ali Fehim’in suç ortağı Emirhüseyin Hatemi 2 Nisan’da,Vahid Banyameryan ve Ebulhasan Muntazer 4 Nisan’da, diğer iki suç ortağı Muhammed Emin Biglari ve Şahin Vahidperest ise 5 Nisan’da asılarak idam edildiler.

Üç Ocak 2026 protestocusu Salih Muhammedi, Said Davudi ve Mehdi Ghasemi, 19 Mart’ta Kum’da, sözde casusluktan hüküm giyen Kuroş Keyvani de 18 Mart’ta idam edildiler.

