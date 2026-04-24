HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 23:33 24 Nisan 2026 23:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.04.2026 00:25 25 Nisan 2026 00:25
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD idam cezalarıyla ilgili moratoryumu kaldırdı; kurşuna dizilmeyi geri getirmeye hazırlanıyor

Adalet Bakan Vekili Todd Blance, Biden döneminde ölüm cezaları konusunda bilfiil uygulanan "süresiz moratoryum"a son verilerek "federal ölüm cezasını güçlendirme" doğrultusunda adımlar atıldığını, bunlar arasında idam cezasının kolaylaştırılmasının yer aldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

California'daki San Quentin Eyalet Cezaevi'nde idam hükümlülerinin tutulduğu bölüm/Fotoğraf: Britannica

ABD Adalet Bakanlığı cuma günü, ilk Trump yönetimi sırasında kullanılan zehirli iğne protokolünü yeniden benimsemek ve kurşuna dizmeyi geri getirmek de dahil olmak üzere "federal ölüm cezasını güçlendirmek" için adımlar attığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı "[...] yasal ölüm cezalarını isteme, sağlama ve infaz konusundaki kutsal görevini yeniden üstlenmek üzere harekete geçti[ğini] ve ölüm cezasına çarptırılan mahkûmların temyiz süreçlerini tamamlamalarının ardından Bakanlığın infazları gerçekleştirmesinin önünü açtı[ğını]" ilan etti.

Artık ölüm cezaları kolayca infaz edilecek

Bakanlık açıklamada, alınan önlemler arasında “Birinci Trump Yönetimi döneminde kullanılan ve 'ölümcül madde olarak pentobarbital içeren' ölümcül enjeksiyon protokolünün yeniden benimsenmesi” ve “protokolün, 'kurşuna dizme' gibi ek infaz yöntemlerini de içerecek şekilde genişletilmesi”nin yer aldığını belirtti.

Ölüm cezası içeren davaları hızlandırmak için iç süreçlerin basitleştirildiği de duyuruldu.

Bakanlık ayrıca Biden dönemindeki federal infazlara ilişkin moratoryumu “kaldırdığını” ve “44 sanık hakkında ölüm cezası talep etme yetkisi verdiğini” belirtti. Açıklamada, ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche'ın “bu sanıklardan dokuzu hakkında ölüm cezası talep etme yetkisini hali hazırda vermiş olduğunu" da ekledi.

Geçtiğimiz ocakta göreve gelmesinden kısa süre sonra Donald Trump, federal ölüm cezalarını takip taahhüdünde bulunduğu ve başsavcıya eyaletlerin infazlar için yeterli ölümcül enjeksiyon ilacı bulundurmasını sağlama talimatı veren bir başkanlık emri imzalamıştı.

Joe Biden dönemindeki moratoryum kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı cuma günkü açıklamasında, o zamandan beri “Bakanlığın bu direktifi uygulamak ve Biden dönemi Adalet Bakanlığının ölüm cezasını etkisizleştirme çabalarını tersine çevirmek üzere sürekli adımlar attığını” belirtti.

Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Adalet Bakanı Merrick Garland'ın, “Adalet Bakanlığı'nın politika ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi” beklendiği sırada federal infazlara moratoryum getirdiği 2021'den bu yana infazlar askıya alınmıştı.

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde de hükümet, yaklaşık 20 yıllık bir aranın ardından federal infazlara yeniden başlamıştı.

Af dilemek de yasak

Adalet Bakanlığı cuma günkü açıklamasında ayrıca, önümüzdeki haftalarda “eyaletlere idamla sonuçlanan davalarda federal mahkemeye yapılan itirazların incelemesini hızlandırma yetkisi verecek bir kuralı ele almayı”, “idam mahkûmlarının yürütmeye yönelik af dilekçesi sunmasını yasaklayan bir kural önerisi yayımlamayı” ve başka adımları planladığını da duyurdu.

Associated Press'in haberine göre beş eyalette– Idaho, Mississippi, Oklahoma, Güney Carolina ve Utah – belirli koşullar altında kurşuna dizme yöntemiyle infaza izin veriliyor.

Halk idam cezası istemiyor, Trump istiyor

ABD'de infazlar geçtiğimiz yıl son 16 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Bu arada, ABD'de ölüm cezasına yönelik kamuoyu desteği anketlere göre giderek azalıyor. Ekimde yayımlanan bir Gallup anketi, ABD'de cinayetten hüküm giyenlere yönelik ölüm cezasına desteğin son otuz yılda istikrarlı olarak düştüğünü ve 1994'te yüzde 80 olan oranın 2025'te yüzde 52'ye düştüğünü ortaya koydu.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi de geçtiğimiz yıl, ölüm cezasının Amerikan halkı arasındaki popülaritesinin giderek düştüğünü açıklamıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
abd yaşam hakkı idam cezası donald trump joe biden
