58. SİYAD Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 58. ödüllerini dün akşam (24 Mart) İstanbul Modern’de düzenlenen törenle açıkladı.

Gecede En İyi Film Ödülü, Emine Yıldırım imzalı “Gündüz Apollon Gece Athena” filminin oldu.

Sinema Emek Ödülü ise Susma Bitsin Platformu’na verildi.

Sinemacı Gizem Bayıksel, platformun kuruluşundan bu yana emek veren, Gezi Davası hükümlüsü Çiğdem Mater’in Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden gönderdiği mesajı okudu.

🎞️ SİYAD’dan “Gündüz Apollon Gece Athena”ya En İyi Film ödülü 🗣️ Törene mesaj gönderen Çiğdem Mater: “Yalnız olmadığımız, susmadığımız her an paha biçilmez. Birbirimize verdiğimiz güç için bütün kadınlara ve kuirlere teşekkür ederiz, iyi ki varız!” @SusmaBitsin @Siyad_ pic.twitter.com/BlThawFuoV

Mater’in mesajı şöyle:

“Her şey bir dizi setinde bir kostüm asistanının, bir başka dizi setinde bir oyuncunun sesini yükseltmesi ile başladı. Elbette öncesinde de susmayanlar olmuştu ama yanlarında duramamıştık. Bu kez öyle olmadı. Bir araya geldik. Sesini çıkaran her kadın ve kuir yaşam alanlarımızın, iş yerlerimizin daha güvenli olmasına katkı sağladı.

“Faillerin uykuları kaçıyor, biliyoruz, kaçsın. Her gün ‘Bugün adımızı bir yerde duyacak mıyız?’ diye korkuyorlar, korksunlar. O failler durmadıkça biz de susmayacağız. Yolumuzu açan, konuşan, susmayan, uykuları kaçıran bütün kadınlara ve kuirlere minnettarız. Bir arada durduğumuz, yalnız olmadığımız, susmadığımız her an paha biçilmez. Birbirimize verdiğimiz güç için bütün kadınlara ve kuirlere teşekkür ederiz, iyi ki varız!”