YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 10:10 25 Mart 2026 10:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 15:05 25 Mart 2026 15:05
Okuma Okuma:  3 dakika

58. SİYAD Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Törene mesaj gönderen Çiğdem Mater: “Yalnız olmadığımız, susmadığımız her an paha biçilmez. Birbirimize verdiğimiz güç için bütün kadınlara ve kuirlere teşekkür ederiz, iyi ki varız!”

BİA Haber Merkezi

“Gündüz Apollon Gece Athena” filminden bir kare.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 58. ödüllerini dün akşam (24 Mart) İstanbul Modern’de düzenlenen törenle açıkladı.

Gecede En İyi Film Ödülü, Emine Yıldırım imzalı “Gündüz Apollon Gece Athena” filminin oldu.

Sinema Emek Ödülü ise Susma Bitsin Platformu’na verildi.

Sinemacı Gizem Bayıksel, platformun kuruluşundan bu yana emek veren, Gezi Davası hükümlüsü Çiğdem Mater’in Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden gönderdiği mesajı okudu.

Mater’in mesajı şöyle:

“Her şey bir dizi setinde bir kostüm asistanının, bir başka dizi setinde bir oyuncunun sesini yükseltmesi ile başladı. Elbette öncesinde de susmayanlar olmuştu ama yanlarında duramamıştık. Bu kez öyle olmadı. Bir araya geldik. Sesini çıkaran her kadın ve kuir yaşam alanlarımızın, iş yerlerimizin daha güvenli olmasına katkı sağladı.

“Faillerin uykuları kaçıyor, biliyoruz, kaçsın. Her gün ‘Bugün adımızı bir yerde duyacak mıyız?’ diye korkuyorlar, korksunlar. O failler durmadıkça biz de susmayacağız. Yolumuzu açan, konuşan, susmayan, uykuları kaçıran bütün kadınlara ve kuirlere minnettarız. Bir arada durduğumuz, yalnız olmadığımız, susmadığımız her an paha biçilmez. Birbirimize verdiğimiz güç için bütün kadınlara ve kuirlere teşekkür ederiz, iyi ki varız!”

Ödüller

Gecede verilen ödüllerin tamamı ise şöyle:

En İyi Film: Gündüz Apollon Gece Athena – Emine Yıldırım
En İyi Yönetmen: Gürcan Keltek – Yeni Şafak Solarken
En İyi Senaryo: Gündüz Apollon Gece Athena – Emine Yıldırım
En İyi Kadın Oyuncu (Cahide Sonku Ödülü): Merve Asya Özgür – O Da Bir Şey mi
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Rıfat Şungar – Gecenin Kıyısı
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: İpek Bilgin – O Da Bir Şey Mi
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Barış Gönenen – Gündüz Apollon Gece Athena
En İyi Görüntü Yönetmeni: Peter Zeitlinger – Yeni Şafak Solarken
En İyi Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu – O Da Bir Şey mi
En İyi Müzik: Son of Philip – Yeni Şafak Solarken
En İyi Kurgu: Rainer Nigrelli – Gecenin Kıyısı
En İyi Belgesel: Ev – Orhan Eskiköy
En İyi Kısa Belgesel: E Blok, Daire 5 – Çağla Gillis
En İyi Kısa Film: Kirpik – Doğa Kılcıoğlu Esen
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film: Domates Biber Depresyon – Aybüke Avcı
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Uluslararası Film: Train Dreams – Clint Bentley
Vizyona Giren En İyi Uluslararası Film: One Battle After Another Paul – Thomas Anderson
Giovanni Scognamillo En İyi Fantastik Film Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena – Emine Yıldırım
Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) – Toprak Işık
Onur Ödülü: Biket İlhan, Selma Güneri
Sinema Emek Ödülü: Susma Bitsin Platformu

SİYAD ödülleri susma bitsin çiğdem mater Gündüz Apollon Gece Athena
