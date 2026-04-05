HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.04.2026 15:34 5 Nisan 2026 15:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.04.2026 20:08 5 Nisan 2026 20:08
Okuma Okuma:  2 dakika

4 Nisan pikniğine polis müdahalesi: Sebahat Tuncel gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece’de Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen pikniğe polis müdahale etti. Aralarında TJA aktivisti Sebahat Tuncel’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Demokratik Kurumlar Platformu, Abdullah Öcalan’ın 77’nci yaş günü (4 nisan) dolayısıyla İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya sahilinde piknik düzenledi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda kişi sahile geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre polis yoğunluğuna rağmen kitle sahilde kutlama yapmak için sofra kurdu ancak bir müddet sonra polis müdahalesi başladı.

4 kişi gözaltına alındı

Aralarında Kürt siyasetçi Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Piknik alanında çok sayıda çocuğun müdahale anından etkilendiği bildirildi. Duruma tepki gösterilmesi üzerine polis alandan çekildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan 4 nisan Sebahat Tuncel tja
