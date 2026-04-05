4 Nisan pikniğine polis müdahalesi: Sebahat Tuncel gözaltına alındı

Demokratik Kurumlar Platformu, Abdullah Öcalan’ın 77’nci yaş günü (4 nisan) dolayısıyla İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya sahilinde piknik düzenledi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda kişi sahile geldi.

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre polis yoğunluğuna rağmen kitle sahilde kutlama yapmak için sofra kurdu ancak bir müddet sonra polis müdahalesi başladı.

4 kişi gözaltına alındı

Aralarında Kürt siyasetçi Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Piknik alanında çok sayıda çocuğun müdahale anından etkilendiği bildirildi. Duruma tepki gösterilmesi üzerine polis alandan çekildi.

