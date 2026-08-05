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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 08:11 5 Ağustos 2026 08:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 08:33 5 Ağustos 2026 08:33
Okuma Okuma:  2 dakika

30 milyon yıllık fosil, soyu tükenen bir köpekgil türüne ait çıktı

ABD’de bir müze koleksiyonunda yıllarca başka bir hayvana ait olduğu düşünülen fosilin, Buzul Çağı öncesinde yaşamış Mesocyon coryphaeus adlı köpekgil türünün bugüne kadar bulunan en eksiksiz örneklerinden biri olduğu belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
30 milyon yıllık fosil, soyu tükenen bir köpekgil türüne ait çıktı
Tarih öncesi köpekgil Mesocyon’un illüstrasyonu (National Park Service/Roger Witter)
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Amerika Birleşik Devleri'nin (ABD) Oregon eyaletindeki bir müzenin koleksiyonunda bulunan fosilin, uzun süre koyunların ya da domuzların atalarından birine ait olduğu düşünülüyordu.

Michigan Üniversitesi’nden paleontologların incelemesi, 30 milyon yıldan daha eski fosilin tarih öncesi bir köpekgil türüne ait olduğunu ortaya koydu.

Türün adı: Mesocyon coryphaeus

Araştırmacılar fosilin, Buzul Çağı’ndan önce yaşamış Mesocyon coryphaeus türüne ait olduğunu belirledi.

Köpekgillerin yaklaşık 40 milyon yıl önce, Kuzey Amerika’nın geniş ölçüde ormanlarla kaplı olduğu bir dönemde ortaya çıktığı düşünülüyor.

İlk köpekgillerin, günümüzdeki köpeklerden farklı olarak ağaçlara tırmanabildiği belirtiliyor.

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Koşucu değil, kısa ve tıknazdı

Araştırmaya göre Mesocyon, günümüz köpeklerinin koşmaya uyum sağlayan vücut yapısına sahip değildi.

Hayvanın daha kısa, tıknaz ve sağlam kemikli olduğu tespit edildi. Bu özellikleri nedeniyle uzun mesafeli koşulara uygun olmadığı değerlendiriliyor.

İskeletin büyük bölümü korundu

Fosil, 1990’lı yıllarda çevresindeki kayayla birlikte çıkarılarak koruma altına alındı. Araştırmacılar önce kafatasını ayırarak sergiledi.

İskeletin geri kalan bölümleri 2010’lu yıllarda kayadan çıkarıldığında fosilin büyük ölçüde eksiksiz olduğu anlaşıldı.

Hayvanın yalnızca el ve ayaklarının bazı bölümleriyle kuyruğunun eksik olduğu belirtildi.

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Tırmanma ve kavrama yeteneği vardı

Ön kollarını döndürebildiğinin belirlenmesi, Mesocyon’un nesneleri kavrayabildiğine ve ağaçlara tırmanabildiğine işaret ediyor.

Fosil bulguları, hayvanın günümüz köpekleri gibi yalnızca parmak uçlarına basmadığını, zaman zaman topukları yere değecek biçimde yürüdüğünü de gösteriyor.

Araştırmacılar fosilin bileklerinde “osteokondrom” adı verilen kalıtsal bir kemik büyümesine rastladı.

Benzer oluşumların incelenen en eski köpek fosillerinin yaklaşık yüzde 60’ında görüldüğü aktarıldı.

Fosilde penis kemiğinin korunmuş olduğu da belirtildi.

Soyu günümüze ulaşmadı

Bilim insanları, Mesocyon’un günümüz köpeklerinin doğrudan atası olmadığını vurguladı.

Türün ait olduğu soyun tamamen tükendiğini belirten araştırmacılar, bu yok oluşla birlikte bugün gözlemlenemeyen farklı bir köpekgil ekolojisinin de ortadan kalktığını söyledi.

Kaynak: Independent.co.uk

(NÖ)

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İstanbul
köpek antropoloji abd
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