HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.05.2026 12:49 9 Mayıs 2026 12:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.05.2026 12:53 9 Mayıs 2026 12:53
Okuma Okuma:  2 dakika

24. Ayşenur Zarakolu Ödülleri sahiplerini buldu

24. Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahipleri Genç LGBTİ+ Derneği, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile tutuklu gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz ve Elif Bayburt oldu.

BİA Haber Merkezi

İnsan hakları savunucusu ve yayıncı Ayşenur Zarakolu’nun ölümünün ardından 2003’ten bu yana verilen Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü bu yıl 24. kez sahiplerini buldu.

Ödül töreni Zarakolu’nun kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldığı İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Beyoğlu'ndaki İstanbul Şubesi’nde düzenlendi.

Törene, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eşbaşkanı Arife Çınar, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) temsilcileri, İHD Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Eren Keskin, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Jiyan Tosun ile hak savunucuları, gazeteci ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende ilk olarak konuşan İHD İstanbul Şubesi başkanı Jiyan Tosun, “Ayşenur Zarakoğlu her zaman düşünce özgürlüğünü geliştirmek için mücadele eden güçlü bir kadındı. Bugün bir kez daha iyi ki doğdun diyoruz" dedi.

Ardından Aşyenur Zarakolu’nun oğlu Deniz Zarakolu söz aldı. Deniz Zarakolu, “Bu ödül aslında ne kadar büyük aile olduğumuzu hatırlattı. Türkiye’de göğüslenmesi gereken en zor mücadeleyi yürütüyoruz. Hayat ancak ortak mücadele ile birlikte, birbirimizin önüne geçmeden başaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Ödül sahipleri

Bu yıl ki ödüller, tutsak Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) tutsak emekçileri Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Baykurt ve Genç LGBTİ+ Derneği'ne verildi.

Türkmen'in ödülü, İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın tarafından, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Koordinatörü Murat Çakır'a verildi. Ödül iş katliamlarında hayatlarını kaybedenlere adandı. Ayrıca Mehmet Türkmen’in ödül törenine gönderdiği mesaj okundu. Türkmen mesajında birleşik mücadele vurgusunda bulundu.

Tutsak gazeteciler ETHA emekçilerine verilen ödülü ise gazeteci Erdoğan Alayumat, ETHA muhabiri Yeşim Tükel'e takdim etti. Ödül tüm tutsak bulunan gazetecilere atfedildi.

Burada kısa bir konuşma yapan ETHA muhabiri Yeşim Tükel, gazeteciler üzerinde var olan baskılara dikkat çekerek, “Gazeteci arkadaşlarımız 3 aya yakındır tutsak. Ezilen inanç ve kimliklerin sesi olmaktan vazgeçmedikleri için tutuklandılar. İşçi, emekçi sınıfın yanında oldular. Biz sosyalist gazetecileriz. Bizler onların sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tören alkışlarla son buldu.

8 Mayıs 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ayşenur zarakolu Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri
