2024 biterken: Gazeteciler açlık sınırında yaşıyor

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) 53 farklı medya kuruluşundan 82 gazeteciyle bir ücret araştırması yaptı. Araştırmaya göre sektörde maaş ortalaması asgari ücretin sadece yüzde 28 üzerinde, 23 bin 378 TL.

Ancak maaşlar kıdeme göre değişiklik gösteriyor. Sektörde sadece 10 yıldan fazla kıdemi olanlar 30 bin TL’den fazla kazanırken, altında çalışanların çoğunluğu ortalama ücretten daha düşük bir maaşla geçinmek zorunda. 10 yıldan az kıdemlilerin ortalama maaşı ise 22 bin 328 TL.

Araştırmaya göre sektörde deneyimi,

Ayrıca her 4 basın emekçisinden biri asgari ücrete çalışıyor. Tüm sektörün yarısı asgari ücret civarı olarak kabul edilen +-yüzde 20 ücret seviyesinde çalışıyor. Her 10 emekçiden 9'u da 25 bin TL’nin altında ücret alıyor.

Sektörde ortalama ücret beklentisi 42 bin 134 TL. Ancak Bu, ortalama ücretlerin yüzde 80 oranında artırılmasına denk.

Öte yandan sektörde bir iş yerinde ortalama çalışma süresi 3,8 yıl olarak ölçüldü. Aynı iş yerinde 3 yıldan az çalışanların oranı yüzde 70, aynı iş yerinde 10 yıldan fazla çalışabilenlerin oranı ise yüzde 11.

Raporda bir değerlendirme de sunan DİSK Basın İş, sektör içinde taban ücret belirlenmesi gerektiğini söyledi:

Basın çalışanlarının büyük çoğunluğu asgari ücret veya asgari ücrete komşu maaşlar almaktadır. Asgari ücretin ne olacağından çok ‘Neden bu kadar çok asgari ücretli çalışan var?’ sorusunu sorma zamanı ve bu duruma müdahale etme vakti gelmiştir.

Belirli bir mesleki yeterlilik gerektiren, sürekli olarak zamana karşı yarışan, bir anlamda ağır fikir emekçisi olan kesimlerin asgari ücret ve civarında çalıştırılması kabul edilemez. Bundan dolayı talebimiz, asgari ücret değil ‘taban ücret’tir.

Önerimiz; meslek hayatına yeni başlayan bir basın çalışanı için asgari ücretin en az iki katı ‘taban ücret’ belirlenmesidir.

Tüm basın emekçileri, aldıkları güncel ücretten bağımsız her yıl en az asgari ücret zammı kadar zam almalıdır. Bununla birlikte, taban ücrete her deneyim yılı için yüzde 3 oranında zam eklenmeli; tüm bunlara ek olarak aynı kurumda devamlılık sağlayan basın emekçileri için, kurumda geçirdiği her yılbaşında ayrıca en az yüzde 5’lik zam yapılmalıdır.