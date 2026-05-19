19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, 81 ilden gelen temsilci gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

AA'nın haberine göre, Bakan Bak'ın kırmızı-beyaz karanfillerle süslü, üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin bir çok ilindi 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlandı.

19 Mayıs kutlandı

Liderlerin 19 Mayıs mesajları: Bu kötü rüya bitecek

(EMK)